Proyecto Voldemort: así fue como Facebook intentó borrar del mapa a Snapchat «The Wall Street Journal» afirma que existe un informe en el que se recogen los supuestos intentos de la red social por debilitar a la popular «app» de stories

ABC TECNOLOGÍA @abc_tecnologia Madrid Actualizado: 25/09/2019 01:40h

Las cosas como son, Snapchat no lo ha tenido fácil durante los últimos tiempos para hacer frente a Facebook. La red social por antonomasia lleva tiempo implementado en su plataforma algunas funcionalidades que nacieron en la aplicación de «stories». Algo que ha terminado debilitando al buque insignia de Snap Inc. Y es que no debe ser fácil sobrevivir en un ecosistema en el que las principales competidoras (Facebook, WhatsApp e Instagram) están bajo el control de la misma persona.

Dentro de las investigaciones que está llevando a cabo la Federación de Comercio de Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés) acerca de las políticas de privacidad de Facebook, el «Wall Street Journal» ha desvelado que Snapchat cuenta con un informe en el que ha recogido las medidas llevadas a cabo por Facebook con el fin de borrarla del mapa. Su nombre es «Project Voldemort» (Proyecto Voldemort, en castellano), haciendo referencia al enemigo de la popular saga de libros Harry Potter.

Según explican fuentes conocedoras del informe el diario estadounidense, en este se pueden leer «los movimientos de Facebook que amenazaban con socavar el negocio de Snap, incluyendo desalentar a los titulares de cuentas populares o influencers, de hacer referencia a Snap en sus cuentas de Instagram». De acuerdo con lo publicado, aquellos usuarios que no se plegasen a esta exigencia podrían perder el símbolo de usuario verificado. Además, Instagram habría eliminado de forma deliberada todos aquellos enlaces que dirigiesen a cuentas de Snapchat desde su red social.

Hay que tener en cuenta que, de ser cierto, esta información podría traerle problemas a Facebook. Y es que la compañía no está siendo investigada exclusivamente por los escándalos en materia de privacidad que ha protagonizado en los últimos años. También se está tratando de dilucidar si, efectivamente, ha llevado a cabo políticas anticompetitivas para terminar con la competencia y, de este modo, convertirse en un monopolio. Cabe recordar que la red social, creada y dirigida por Mark Zuckerberg, ha ido comprando a lo largo de los años plataformas tan importantes como Instagram, Twitter o WhatsApp. En el pasado trató de hacer lo mismo con Snapchat, sin embargo, Snap Inc., la firma a la que pertenece, declinó la oferta.