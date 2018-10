Cómo convertir en «mágicos» tus auriculares para que te traduzcan en tiempo real cuando viajes a otro país Google ha extendido el soporte para la traducción instantánea con su asistente a todos los dispositivos optimizados para Assistant

Seguro que en numerosas ocasiones has utilizado el traductor de Google cuando te has visto en algún que otro apuro y no te podías hacer entender. Y es que la traducción en tiempo real es un gran aliado de cara a situaciones imprevistas, tal y como sucede con los Pixel Buds, los auriculares de Google, gracias al Asistente que llevan integrado.

Los de Mountain View presentaron estos dispositivos con traducción simultánea en 2017 y que solo funcionaba con sus teléfonos Pixel. De esta manera, dos usuarios que hablen diferentes idiomas pueden entenderse entre sí porque traducen al momento lo que dice el otro interlocutor. Es decir, si el emisor habla francés y dice una frase, los auriculares del receptor, que habla español, escuchan primero para traducir a continuación del francés al español lo que ha dicho el emisor. Si además, esas dos personas tienen los Pixel Buds, pueden hablar en su idioma directamente porque los auriculares van traduciendo al momento.

Esta función necesita, al menos, que los auriculares estén conectados a un «smartphone» Pixel, así como la última versión de las aplicaciones Google y Traductor. Evidentemente, la traducción de más de 40 idiomas, se lleva a cabo gracias a la Inteligencia Artificial a partir del traductor de Google.

Ahora, la compañía ha anunciado que va a actualizar esta herramienta y ampliarla el resto de auriculares compatibles con Google Assistant.

Tal y como informa la página de la compañía, Google ha extendido el soporte para la traducción instantánea con su asistente a todos los auriculares optimizados para Assistant. «Google Translate está disponible en todos los auriculares y teléfonos con Android optimizados para asistentes», según se lee.

De momento, por parte de Google, no hay una lista concreta con los auriculares que puedan ser compatibles con Google Assistant. Sin embargo, en el mercado ya existen algunas opciones como los LG Tone Platinum SE o los Bosé QuietComfort 35 II, por lo que la nueva funcionalidad debería estar lista. Tampoco será necesario que el usuario necesite tener un Google Pixel para beneficiarse de la traducción, ya que se realizará a través de cualquier «smartphone» Android conectado a los auriculares.

Los que sí incorporarán la traducción simultánea será, muy probablemente, los auriculares Tipo C que llegarán con los nuevos Pixel 3 y Pixel 3 XL.

La traducción instantánea está disponible en 40 idiomas. Entre ellos, está el español, alemán, francés, griego o nepalí.