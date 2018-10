YouTube sufre una caída a nivel mundial

La plataforma de contenidos audiovisuales YouTube ha sufrido una caída en la madrugada del miércoles a nivel mundial. De repente, ha sido imposible el acceso a sus contenidos, despertando una oleada de reacciones de los usuarios. La parada del servicio ha sido de aproximadamente 30 minutos, si bien es cierto que muchos de los usuarios han preferido tomárselo con sentido del humor.

Ante esta situación, la red social ha optado por pronunciarse a través de Twitter para disculparse por este fallo repentino.

Thanks for your reports about YouTube, YouTube TV and YouTube Music access issues. We're working on resolving this and will let you know once fixed. We apologize for any inconvenience this may cause and will keep you updated.