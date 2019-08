Combates de robots: Youtube restablece los vídeos de peleas tras borrarlos por «tortura animal» La plataforma afirma que la eliminación del contenido se debió a un error

YouTube ha restablecido en su plataforma varios vídeos de combates de robots tras haberlos eliminado inicialmente porque sus sistemas de moderación habían considerado por error que infringían su política contra el abuso hacia los animales.

El «youtuber» Maker's Muse ha publicado un vídeo explicando que la plataforma de vídeo había retirado de su canal un total de ocho vídeos de BattleBots, una empresa estadounidense especializada en organizar peleas de robots como espectáculo y competición.

La empresa informó al propietario del canal que la retirada de los vídeos se debía a que consideraban que estaban infringiendo su política de contenidos por «infligir sufrimiento animal de forma premeditada». Los vídeos en cuestión realmente no mostraban peleas entre animales en ningún momento, únicamente batallas entre robots en un ring en los que ningún ser vivo es dañado ni perjudicado en el proceso.

Otro «youtuber», Jamison Go, también sufrió estas retiradas y publicó un correo electrónico que recibió de la empresa en su cuenta de Facebook que explicaba que sus vídeos no cumplían con su política porque mostraban «sufrimiento animal» o «batallas de animales organizadas». Además le comunicaron que, aunque no suponía una sanción, debía revisar su contenido, porque las siguientes violaciones podrían suponer consecuencias más graves o incluso el cierre de su canal.

Restablecidos

YouTube ha reconocido el error, y ya ha restablecido los vídeos de combates de robots que habían sido eliminados de la plataforma, atribuyendo esta equivocación al elevado número de vídeos que recibe. Un portavoz de la empresa ha admitido en declaraciones a Europa Press que «con el enorme volumen de vídeos que tenemos en la plataforma, a veces nos equivocamos».

Asimismo, la plataforma ha defendido también que «cuando se nos señala que un vídeo se ha eliminado por error, actuamos rápidamente para restablecerlo», ya que ofrecen a los usuarios «la posibilidad de recurrir esas eliminaciones y en ese caso el contenido se revisa de nuevo», ha concluido el portavoz.