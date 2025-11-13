El pequeño pueblo de Australia que tiene una calle dedicada a Cádiz por esta curiosa razón

El nombre de Cádiz está presente en muchos lugares del mundo. Algunos de ellos, inimaginables, como podría ser el caso de Australia. Por muy increíble que parezca, en este país situado a 14.000 kilómetros de España es posible encontrar un pequeño rincón que está dedicado a Cádiz y que se encuentra, más concretamente, en Cervantes.

Se trata de un pequeño pueblo costero de 500 habitantes situado en la costa occidental del país, dentro de la región de Wheatbelt, a unos 200 kilómetros de Perth, la capital del estado de Australia Occidental. Lo que hace peculiar a este municipio es que los nombres de sus calles tienen una fuerte vinculación con España.

El origen del nombre del pueblo

Este pequeño pueblo, que está rodeado por playa de aguas turquesas, debe su nombre a un barco ballenero estadounidense llamado Cervantes que en 1844 sufrió un naufragio en un pequeño archipiélago situado a pocos kilómetros de la costa debido al fuerte viento.

Fue el motivo por el que se decidió apodar a este grupo de islas con el nombre de 'Islas Cervantes', debido a la gran importancia que tuvo el suceso en aquel momento. Años más tarde, los pescadores que empezaron a poblar la zona de la costa decidieron bautizar su nuevo asentamiento con el mismo nombre, 'Cervantes'.

Imagen de una calle del municipio google maps

Calles con nombres de ciudades españolas

La principal peculiaridad del pequeño pueblo australiano de Cervantes es que todas sus calles y avenidas tienen el nombre de ciudades españolas, una nomencaltura muy curiosa que se debe a una confusión. El municipio fue fundado oficialmente en 1960, por lo que la gran mayoría de sus habitantes desconocían la historia del naufragio del ballenero Cervantes. Por eso pensaron que el nombre del pueblo era una especie de homenaje al célebre escritor español.

Entonces, con el objetivo de reforzar esta vinculación con Miguel de Cervantes, decidieron bautizar todas sus calles con nombres de ciudades españolas como Cádiz, Barcelona, Sevilla, Toledo, Valencia, Segovia, Santander, Almería, Huelva o Lérida, entre otras.

Imagen de la calle Cádiz, en Cervantes google maps

Lugares de interés de Cervantes

Además de por su peculiar relación con España, Cervantes también es un pueblo muy conocido por tener una serie de lugares naturales de gran belleza, como es el caso del Desierto de los Pináculos, un paraje de formaciones de piedra caliza que se ha convertido en el principal atractivo turístico de la localidad.

Imagen del desierto de los pináculos de Cervantes wikimedia

El Lago Thetis, el Mirador Thirsty Point o sus fantásticas playas son otros de los lugares más destacados de este municipio que hace un guiño especial a Cádiz en una de sus calles. Una curiosidad que mucha gente desconocía y que podría sorprender a los gaditanos que tengan la oportunidad de visitar alguna vez este pueblo australiano.