Así es la pareja de Cádiz que participará en 'La Isla de las Tentaciones 9': él reconoce que ha sido infiel en varias ocasiones

Se acabó la espera. 'La Isla de las Tentaciones', uno de los programas más exitosos de la televisión en España, comienza hoy la emisión de su novena temporada. Sandra Barneda volverá a presentar la nueva edición de este reality de Mediaset en el que cinco parejas ponen a prueba su amor en la paradisíaca costa de la República Dominicana.

En esta nueva temporada, además, Cádiz tendrá un protagonismo especial, pues una de las cinco parejas procede de la provincia gaditana, como se ha podido conocer gracias a la información que el programa ha dado a conocer durante las últimas semanas. Se trata de Juanpi y Sandra, una pareja que promete dar mucho que hablar.

La pareja gaditana que participará en La Isla de las Tentaciones

Según ha informado el programa, una de las parejas que se atreverán a participar en 'La Isla de las Tentaciones' serán Juanpi (28 años) y Sandra (23 años). Ambos proceden de las localidades gaditanas de Los Barrios y Algeciras y comenzaron su relación hace un año y medio tras conocerse en redes sociales.

Uno de los motivos por los que han decidido participar en el programa es la falta de confianza de Sandra en Juanpi, que ha confirmado haber sido infiel a muchas de sus parejas. De hecho, afirma tener dos personalidades: 'Juanpi' (El bueno) y 'Juanpo' (El malo). Sandra espera que esta prueba sirva para poner a prueba su relación y comprobar si su pareja ha cambiado y es capaz de serle fiel.

Participantes y novedades de esta edición

Además de Juanpi y Sandra, el resto de parejas que participarán en el programa serán Gilbert y Claudia (Mallorca), Lorenzo y Nieves (Almería), Rodri y Helena (Madrid) y Darío y Almudena (Málaga). Todos ellos se enfrentarán a esta dura prueba que podría destruir su amor o reforzarlo más para siempre. Este año, además, el programa contará con algunas novedades muy importantes.

Una de las más destacadas es que los solteros y solteras vivirán un primer encuentro sorpresa con los protagonistas. La famosa luz de la tentación también sufrirá un cambio, ya que durante esta edición, las parejas podrán saber qué participante ha caído en la tentación, pues una pantalla revelará su nombre.

Otra importante novedad estará relacionada con el visionado de las imágenes de las solteras, y es que los tentadores podrán decidir si los chicos pueden ver ese contenido o no. El famoso veto, las hogueras mixtas o los cara a cara serán algunos de los elementos que se mantendrán durante esta novena temporada que arranca esta noche a las 21:45 horas en Telecinco.