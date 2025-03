¿Sabes el tipo de arena que necesita tu gato?

Diga qué estilo de vida lleva y le diremos que tipo de arena necesita para su gato . Esa es la pregunta que se hacen desde Sanicat. Enseñar al gato donde hacer sus necesidades no suele ser un gran problema, que desde pequeños buscan el arenero casi de manera instintiva. No obstante, debemos contar con los productos adecuados y disponerlos de forma correcta. Los gatos suelen ser animales muy exigentes y con gustos dispares . Por ello es importante conocer bien a nuestro felino y encontrar aquellos accesorios que le resulten cómodos y acordes a sus exigencias.

Hay que tener en cuenta las medidas de la bandeja : ni muy grande ni muy pequeña, que esté situada en un lugar adecuado o que la arena sea la adecuada (a ellos no les vale cualquiera) ya que de ser así puede ocasionar que el gato haga sus necesidades en otro lugar. También puede tener este comportamiento si nota que la arena está demasiado sucia o desprende un olor que no le resulta agradable. En palabras de Ignacio Duch, I&D manager de Sanicat «los felinos son animales que provienen de ambientes desérticos y en la naturaleza defecaban en tierra suelta y seca con un componente similar a la arena. Por este motivo, los gatos admiten mejor aquellas arenas que están elaboradas con minerales naturales , ya que están relacionadas con la tierra».

Arenas no perfumadas

Además de la predilección por las arenas elaboradas con minerales naturales, hay que tener en cuenta otros gustos de nuestro minino . Por ejemplo, por norma general, los gatos prefieren arenas de consistencias finas, es decir, que no se claven en las patitas, y sin perfume. Utilizar arenas perfumadas pueden ser (a los humanos) muy agradables y efectivas para cubrir el mal olor de las heces y el pipi, pero a la mayoría de los gatos ciertos aromas les pueden resultar molestos y generar rechazo. Lo ideal es ir probando qué arena se amolda mejor a la «gatonalidad» (personalidad) de nuestro felino. Para cambiar la arena y probar otra nueva, «es recomendable mezclar la nueva gradualmente con la anterior e ir observando como funciona », afirma Ignacio Duch que añade «si la arena no es de su agrado, nos lo hará saber y no hay nada mejor como escucharle».

Nuestro estilo de vida marca su tipo de arena

Mantener la arena en un correcto estado de limpieza no es solo bueno para ellos; sino también para nosotros. Nuestro estilo de vida marca el tipo que podemos dedicarle a la bandeja de arena . Actualmente existen distintos tipos de arenas que pueden ajustarse a nuestras preferencias y, desde Sanicat (una de las marcas más conocidas del mercado) se identifican tres perfiles de consumidores para los que hay destinada una arena para cada uno de ellos.

-Para los que no tiene tiempo: las arenas minerales absorbentes son una opción adecuada para aquellos consumidores que no pueden o no desean dedicarle tiempo a diario a la bandeja. Las arenas absorbentes son perfectas para mantener el hogar libre de malos olores sin esfuerzo , puesto que no requieren un mantenimiento diario y la arena debe sustituirse cuando se ha ensuciado por completo. En tiendas de mascotas, grandes superficies o compras on line desde 5€ dependiendo del tamaño.

-Para los que no soportan la suciedad: las arenas minerales aglomerantes son perfectas para aquellos que no soportan ver la bandeja sucia o prefiere cambiar toda la arena con menos frecuencia. La arena forma aglomerados sólidos que atrapan los líquidos. Ésta requiere un pequeño mantenimiento diario para eliminar esos aglomerados sucios , dejando solo la arena limpia para que el gato disfrute durante más tiempo de un arenero limpio y fresco. En tiendas de mascotas, grandes superficies o compras on line desde 6€ dependiendo del tamaño.

-Para los que se preocupan por el medio ambiente : son las últimas en llegar al mercado. Son arenas de origen vegetal. Más sostenibles , pues están hechas con materias primas 100% recicladas. Poseen un gran poder absorbente . Además, muchas de ellas se pueden emplear no solo para gatos; sino también para otras pequeñas mascotas como hurones, cobayas, hamster, conejos, jerbos, ratones o chinchillas. También se puede encontrar en versión aglomerante. En tiendas de mascotas, grandes superficies o compras on line desde 7€ dependiendo del material: pino, maíz, madera reciclada etc.

