Perros bajo la lluvia El otoño con su lluvia ya está en nuestras calles. ¿Salir o no salir? Los perros bien educados están acostumbrados a dar su paseo a sus horas (llueva o truene), He aquí algunos consejos para poder pasear con ellos

Son días -nunca mejor empleada las expresión- de perros. Los gatos tienen su arenero y el salir a la calle no es frecuente en ellos, salvo cuando salen a la terraza o los más afortunados aquellos que tienen jardín en el que poder juguetear y entretenerse... pero con los perros la cosa es diferente y sobre todo si son perros educados y acostumbrados a hacer sus necesidades fuera de casa (los propietarios deben ir siempre con doble remesa de bolsas para recoger aquello que los perros dejen en el suelo).

Es una labor cívica que todos debemos cumplir sea en los días soleados de la primavera como en los fríos invernales o los días de lluvia o nieve. Si un día de lluvia no sacamos a su hora habitual a nuestro fiel amigo, él no lo entenderá. Aguantará hasta que no pueda más y lo hará sin remedio en cualquier parte de la casa. Ante esta situación no hay que premiarles ni regañarles (por el aguante hasta el último momento); pero tampoco hay que felicitarles ya que de este modo interpretará que está bien y lo único que se consigue es confundir al animal. Si se presenta un día de lluvia hay que mantener las salidas como un día corriente.

Aprovechar cuando escampa o llueve menos y pasear por zonas resguardadas y evitar en la medida de lo posible los charcos. Además y aunque los perros tienen un manto que le protege de las inclemencias del tiempo, es recomendable ponerles un chubasquero o impermeable para perros. Los hay de todos los tamaños y de todos los precios en Tiendanimal los hay reflectantes que les cubre las patas (15,69€), impermeables para la lluvia (desde7,29€ dependiendo del tamaño), con capucha en Amazon (13,99 €) y por último en Kiwoko puede encontrar el chubasquero Jackert Black de Scampet (desde 19,99 €). Una advertencia a la hora de adquirirlo -si la compra la hace on line- hay que tener en cuenta que si su perro es de tipo compacto y musculoso tipo bulldog francés, le recomendamos que compre por lo menos una o dos tallas más para que se adapte bien a la estructura de su cuerpo.

Cuestión de razas y tamaños

Hay perros grandes y medianos a los que les afecta más el frío y la lluvia. Es el caso de los galgos: estos perros no tienen apenas grasa ni pelo que les proteja. También les sucede a los ejemplares de pequeño tamaño ya que debido a su metabolismo pierden el calor más rápido por su superficie corporal. En todos los casos cuando es un día de lluvia el paseo debe hacerse; pero es recomendable que este sea más corto. Si su perro está acostumbrado a jugar en la calle, en esos días es mejor dejarlo para casa. Si lo que tiene es un cachorro y aún no ha aprendido a hacer sus cosas fuera de casa, es recomendable esperar a que el tiempo sea el adecuado.

Bajo la lluvia poco va a aprender y lo único que posiblemente coja es frío. Si el cachorrillo está empezando a aprender a hacerlo fuera de casa no hay que interrumpir las salidas; pero, eso sí, reduciendo el tiempo de estar en la calle. Si lo hace en la salida premiarle. Los perros ancianos -nuestros entrañables vejetes- sufren más los días húmedos y fríos. Deben salir; pero cortos paseos y cuando vuelvan a casa secarles bien e incluso ponerles un poco de calor con una manta eléctrica (a baja temperatura).

Consejos a tener en cuenta

Antes de salir dejar una toalla calentándose en el radiador, a la vuelta el animal lo agradecerá.

Al volver de la calle tras un paseo bajo la lluvia, secarle muy bien el cuerpo, incluyendo espacios interdigitales, orejas, oídos, región de las ingles. Frotar bien, eliminando toda la humedad.

Cuide de que el animal no se acerque demasiado a una estufa o chimenea para evitar que se queme.

Es recomendable darle un pequeño masaje para activar la circulación sobre todo si son ejemplares senior o cachorros. De esta manera entran antes en calor y se evitan entumecimientos.

En estas fechas y hasta bien entrada la primavera no le corte el pelo y no lo bañe. El pelo de los perros tiene una grasa que le hace un efecto impermeable.

Tenerlos al día en su cartilla de vacunación, sobre todo en cachorros. La vacuna de la traqueobronquitis infecciosa canina o conocida familiarmente como «tos de las perreras».

En el caso de ponerle un chaleco, impermeable o buzo hay que enseñar al perro a llevarlo. Para ellos es un estorbo y muchas veces son reacios a ellos. Para habituarlos lo mejor son los premios y hay que hacerlo poco a poco y armándose de santa paciencia.

Respecto al olor (el popular olor a perro mojado), es algo que hay que aceptar, todos los perros mojados desprenden ese mismo aroma... es cuestión de acostumbrarse. Además, una vez secos este desaparece.

Por último, el pasear al perro los días de lluvia la salida ha de ser más corta. Hay que asegurarse de aprovechar bien el tiempo para que se ejercite, haga sus necesidades y vuelva a casa relajado.