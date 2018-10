Influencers con un toque guau Hoy se celebra el Día de los Animales. Ellos o mejor dicho algunos perros se han convertido –gracias a sus amos– en los más populares de Instagram

Ayer nos despertábamos con la alarma de que Instagram había sufrido una caída a nivel mundial; «se publicará en cuanto sea posible», aparecía cuando se intentaba poner al día esta red social, que tampoco dejaba actualizar las stories, una de sus utilidades más empleadas por los usuarios. Todos sus seguidores temblaron cual hoja otoñal tras un chaparrón y es que son muy pocos los que pasan de esta red de redes, criticada por muchos por mostrar de manera obsesiva todo y cuanto realiza su propietario. Famosos de verdad y de los llamados de medio pelo y gente corriente muestran sus vidas a golpe de clip.

De este fenómeno no se pueden escapar nuestras queridas mascotas, tanto ellas como sus colegas también tienen aquí su lugar. Coincidiendo con el pasado Mundial de fútbol de Rusia, muchos canes «echaron una pata» a sus amos. Es el caso de «Nala», de Iniesta; «Póker», el labrador de Neymar; «Maxto», el adorable chow-chow de David de Gea; «Messi» y «Drama», los perros de Isco; el labrador de Cristiano Ronaldo o «Lizzy», «Jagger» y «Chulo», de Sergio Ramos y Pilar Rubio. Ellos han aparecido en esta red social, pero no llegan a ocupar los primeros puestos. Los que sí lo han conseguido son los diez perros más populares, que hoy –4 de coctubre, Día de los Animales– acaparan una peculiar lista. Y es que la empresa de márketing de influencers SamyRoad ha seleccionado los 10 perfiles de influencers caninos más top de las redes sociales. Para ello han atendido a una serie de parámetros como el engagement (participación), el reach (repercusión), así como la calidad y la originalidad del contenido. He aquí la lista:

1. Eddie @eddie_jackrussell

Eddie vive en Barcelona. Este simpático perro adora las fotografías al aire libre y muestra su día a día jugando con sus dueños, comiendo o simplemente posando. Con más de 19.000 seguidores, Eddie ha realizado colaboraciones con algunas marcas para perros.

2. Bruma @danidlm

Bruma es un braco de Weimar que a veces intercambia los papeles con su dueño, Daniel de los Muros. Sus fotografías han llegado a la prensa y a exposiciones. Cuenta con más de 25.000 seguidores.

3. Baloo @balooitsme

Baloo es la mascota del futbolista del F.C. Barcelona Sergi Roberto. Con más de 53.000 seguidores, el caniche comparte la vida de Sergi y su pareja Coral Simanovich en viajes y en su día a día.

4. Pippa @pippa.thechihuahua

Pippa es un chihuahua con más de 48.000 seguidores. Bajo la descripción «fashion, travel and style» esta mascota destaca por sus accesorios y las marcas con las que trabaja. Es también la protagonista de un blog canino.

5. Romeo @rr_romeorocks

Con más de 32.000 seguidores, Romeo es un maltese que vive en Madrid y ha realizado varias campañas de Instagram. Las mesas repletas de comida son su entorno favorito, ya que es tratado como un comensal más.

6. Pipper @pipperontour

Pipper comparte con sus más de 22.000 seguidores los lugares turísticos donde los perros son admitidos y así lleva desde mayo dando la vuelta a España. Aventurero donde los haya, muestra su mejor perfil creando postales únicas.

7. Turbo y Koko @turbo_greyhound

Son dos galgos adoptados cuyos dueños promocionan la adopción de la raza. Con 14.000 seguidores, comparten su día a día, viajes a la nieve, Navidad… y colaboran con diferentes marcas. Tienen un blog que se llama Viajar con perro.

8. Roc @rocbichon

Roc es un bichón maltés que ha hecho algunas campañas con marcas de tiendas de animales y productos de comida canina. Con 14.000 seguidores, este simpático maltés muestra su día a día en Barcelona, desde su cumpleaños hasta sus vacaciones en la piscina.

9. Kala @alohekala

Kala es un labrador que muestra a sus casi 10.000 seguidores lo divertida que es la vida perruna en las Islas Canarias. Inmensas playas y lugares idílicos engloban las vivencias más cotidianas de Kala.

10. Herry @herrythedog

Herry es el perro del modelo Andrés Velencoso. Con más de 22.000 seguidores, Herry comparte sus experiencias más divertidas junto al modelo, desde vacaciones en la playa, fiestas y momentos más íntimos en casa.