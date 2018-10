¿Debemos celebrar Halloween con nuestras mascotas? Ojo con bengalas, cohetes, dulces y objetos atractivos para ellos y que no son nada beneficiosos

Sinuoso como las pisadas de un gato la festividad de Halloween —en España la Víspera de todos los Santos— se ha colado en nuestros hogares. Una festividad querida por algunos, odiada por otros y que muchos comparten —como en el caso de las Navidades— con sus queridas mascotas. Celebrar siempre está bien; pero como en todo con mucho cuidado. Ojo con bengalas, cohetes, dulces y objetos atractivos para ellos y que no son nada; pero que nada beneficiosos. Lo dicho quien quiera que lo festeje; pero en el caso de hacer partícipes a nuestras mascotas con cuatro ojos y lo que es más importante que el animalito lo disfrute y no sea un suplicio. En este día tan especial les ofrecemos una serie de consejos para que todo vaya estupendo y el truco o trato sea para recordarlo como un día feliz y divertido. La noche del 31 de octubre desde hace unos años se ha convertido en un desfile de disfraces en las que niños y no tan niños salen a las calles a disfrutar de una fiesta que —aunque su origen se encuentra en la cristianización de la fiesta del fin del verano de origen celta llamada Samhaí— año tras año va ganando adeptos en España. Una prueba de ello lo tenemos en estas últimas semanas previas al evento como comercios de todo tipo luces sus «peores galas» con esqueletos, calabazas, murciélagos, telarañas y otras lindezas de ese tipo. Como no podía ser de otra manera y como otro miembro más de la familia cada día encontramos más perros y gatos a los que sus amos disfraza acorde a estas fechas. Incluso se da muchos casos de perros acompañando a los más pequeños mientras recorren las casas del vecindario a la voz de «truco o trato» para recoger golosinas. Para ello como decimos es importante tomas algunas precauciones.

Algunos consejos

Si recibimos visitas de niños en nuestras casas solicitando dulces debemos considerar el carácter de nuestros perros para tomar algunas medidas en caso necesario, si es un poco nervioso y territorial es importante intentar calmarlo y mantenerlo lejos de la puerta de casa para que no se asuste con los disfraces o ruidos de los niños.

Existen variados y divertidos disfraces para nuestras mascotas —sobre todo perros y gatos— pero recuerde primero es la comodidad antes que la diversión. De ahí que debemos buscar un atuendo que se adapte, sea cómodo, no afecte su visión y no le sirva de obstáculo a la hora de caminar. ¿Disfraz o no disfraz? La ropa como abrigo para aquellos perros ancianos o con poco pelo son indicados... lo demás lo dejamos al gusto de los dueños. Hay perros que se sienten a gusto y otros sin embargo les asusta (esto último lo digo por experiencia) y se muestran incómodos y demuestran su liberación cuando al llegar a casa se les desprende del jersey que con tanto cariño se le ha puesto para que no pase frío. Sobre este asunto: si es necesario vestir a nuestros perros o se trata de un capricho humano el debate esta abierto. Como dicen los veterinarios consultados la ropa para perros solo es necesaria como abrigo en casos determinados y sobre todo si hace frío, lluvia o nieve está recomendada para aquellos animales de pelo corto o escaso, cachorros o ejemplares ancianos, que pueden ser más vulnerables a las bajas temperaturas. También puede estar indicado para aquellos perros nacidos en regiones frías y que se trasladan a regiones más cálidas o viceversa junto a sus amos. Para ser sinceros a los perros les importa poco o nada la moda o la festividad que se celebre lo que quieren por encima de todo es ser respetados y queridos... pero un día es un día y a quién no le ha gustado ponerle un pañuelo tipo bandana al cuello a su perro para darle un aire de «golfillo» o una diadema con cuernos de peluche para hacerle parecer un diablillo. Este miércoles es Halloween. Es una (dicen) de las fiestas más terroríficamente divertidas.

Si su intención es llevarlo a algún evento o celebración fuera de casa, es muy importante mantenerlo siempre identificado y con su collar y correa. Hay que tener paciencia con él ya que como decimos el ruido y los disfraces de otras personas no pueden ser de su agrado y afectar a la hora de comportarse. La fiesta debe ser compartida.

Como en el caso de la Navidad si decoramos la casa hay que evitar dejar cables o adornos que se encuentren a su alcance, estos pueden despertar el interés de perros o gatos. Morderlos o enredarse con ellos es causa menor comparado con la ingestión de algunos de estos adornos. A modo de prevención no se debe dejar tirado nada por el suelo o al alcance de ellos. Cuando sucede lo inevitable y nuestra mascota vómita, la mayoría de las veces se soluciona manteniendo al animal en ayunas entre ocho y diez horas para, después, ir introduciendo poco a poco el agua en pequeñas cantidades. Si deja de vomitar se puede comenzar a ofrecerle una dieta suave o blanda con la que su delicado estómago vuelva a su tránsito normal. Esta sintomatología no siempre está asociada a un problema grave de salud, pero no hay que tomarlo a la ligera y requiere un control del animal hasta que los síntomas desaparezcan. Les recomendamos que no empleen medicamentos que cortan el vómito sin antes consultarlo con el veterinario en este caso y todos los relacionados con la salud de sus mascotas.

Hay que tener en cuenta que las golosinas de los niños no son aptas para nuestros perros o gatos. Las meriendas de esos días llenas de dulces suponen todo un auténtico desafío para su glotonería. Los vómitos son uno de los problemas digestivos más frecuentes que presentan los perros y gatos en algún momento de su vida, pero en estas fiestas que se avecinan es cuando su ceden con mayor frecuencia. Las causas principales de este trastorno son sobre todo-según veterinarios consultados- las alteraciones de su dieta habitual, la ingestión de sustancias irritantes para el estómago o también de la presencia de cuerpos extraños. Nuestro consejo es que cuando lleguen las visitas advertirles que no les ofrezcan comida. Los dulces -no solo en estas fechas- no son buenos en ninguna época del año. El chocolate, uno de los ingredientes de este día, resulta tóxico para los perros.Si quiere sorprenderles con algo especial existen en el mercado una serie de productos especiales -conocidos familiarmente como premios- con sabores a pollo o salmón. Se los puede dar; pero no en exceso. Como es el caso de «Natures Menú» que cuenta con deliciosas alternativas que tanto perros como gatos van a disfrutar y que su salud agradecerá. Las dos gamas de recompensas para perros de Natures Menu son hechas con carnes aptas para consumo humano y repletas con todos los nutrientes. En el caso de los gatos, recompensas saludables, repletas de carne y de ingredientes completamente naturales - el instrumento perfecto para premiar a su felino por el buen comportamiento en este Halloween. En Kiwoko puede encontrar para perros Snacks huesos con sabor a vainilla (3,59€ paquete de 500 grs). Mientras que para gatos está Gimcat con sabores tan variados como menta, queso, salmón, buey (1,99 €) o Catisfaction Snacks para felinos con sabor a salmón, pollo y una mezcla de queso y salmón (0,99 a 1,00 €).

Por último en esta festividad como en casi todas hay que tener un poco de respeto por nuestras mascotas en el caso del empleo de cohetes y otras modalidades de pirotecnia. Debido al miedo y estrés que sienten, algunos perros se esconden debajo de la cama o se esconden bajo una mesa temblando. Lo primero que hay que hacer -y que me perdonen los valencianos- es hacerlo lo más lejos posible del animal. Para aquel que no lo sabe o lo desconoce los síntomas de un perro asustado incluyen: taquicardia.