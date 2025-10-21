Cambio de hora en España 2025: este es el día en el que tienes que atrasar el reloj para el nuevo horario de invierno

La llegada del mes de otoño, que comenzó oficialmente a finales del pasado mes de septiembre, trae consigo un nuevo cambio de hora en nuestro país. A partir del próximo fin de semana, los días tendrán menos horas de sol y las tardes serán más cortas. El amanecer también se retrasará y el anochecer, por su parte, será más temprano.

Son las principales consecuencias del horario de invierno, cuyo objetivo principal no es otro que ajustar las horas de luz a la actividad diaria de la mayoría de personas. De esta forma, se permite que las actividades del día a día se puedan desarrollar con luz natural, con el correspondiente ahorro energético que esto supone.

Este es el día en el que habrá que atrasar el reloj

Según informó el Gobierno de España, el cambio de hora tendrá lugar en nuestro país en la madrugada del sábado 25 de octubre al domingo 26 de octubre de 2025. Durante esta noche, cuando el reloj marque las 03:00 volverán a ser las 02:00 horas, lo que provocará que el día 25 tenga una hora más.

La mayoría de los dispositivos electrónicos que utilizamos diariamente, como el teléfono móvil, la televisión o el ordenador, cambiarán la hora de forma automática. El cambio manual sólo se tendrá que realizar en relojes analógicos, despertadores o electrodomésticos que marquen la hora.

Podría ser el último cambio de hora

El cambio de hora que tendrá lugar durante este mes de octubre podría ser uno de los últimos. El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha anunciado recientemente que propondrá a la Unión Europea acabar con el cambio de hora que se produce dos veces al año, pues alega que «apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y la vida de la gente».

Cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido.



Apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente.



Por eso, hoy el Gobierno de España propondrá a la UE acabar con el cambio de hora estacional en el Consejo de Energía y… pic.twitter.com/LA9UM0HVfG — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 20, 2025

En cualquier caso, los cambios de hora se mantendrán, como mínimo, hasta 2026, cuando los relojes se tendrán que volver a cambiar para dar la bienvenida al nuevo horario de verano, que comenzará el 29 de marzo del próximo año.