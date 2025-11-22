Cuándo es el Black Friday 2025 en España: fecha y consejos para conseguir los mejores descuentos

El mes de noviembre es una fecha marcada en rojo para los adictos de las compras, pues durante esta época del año se celebra el Black Friday, una jornada muy esperada en la que prácticamente todos los comercios ofrecen grandes descuentos en muchos de sus productos. Se trata, por tanto, de una oportunidad única para realizar las compras navideñas aprovechando alguna de las ofertas.

Este año, como es tradición, el Black Friday volverá a celebrarse la jornada posterior al Día de Acción de Gracias, una fiesta de gran importancia en Estados Unidos que se celebra siempre el último jueves de noviembre. Es por eso que el Black Friday de 2025 se celebrará en todo el mundo el próximo viernes 28 de noviembre.

¿Por qué se celebra en esta fecha?

El Día de Acción de Gracias es una de las fechas más importantes del año en Estados Unidos. La fiesta se originó en 1621 a raíz de un banquete organizado por los colonos británicos y los nativos americanos para agradecer el éxito de las cosechas. Desde entonces, la celebración se consolidó como un acto tradicional que se realiza cada año.

Los estadounidenses, además, aprovechan que el viernes siguiente es día festivo para realizar las primeras compras de Navidad. Es por eso que muchas ciudades del país americano se colapsan durante esta jornada debido al gran número de personas que salen a la calle para ir de compras. Tanto es así que en la década de los 60', la policía de Philadelphia acuñó la expresión 'Black Friday' para hacer referencia a este día.

Los comercios, además, comenzaron a realizar grandes ofertas y descuentos para incitar a las personas a salir de compras durante esta jornada, una tradición que se fue consolidando con el paso de los años hasta nuestros días.

Consejos para aprovechar el Black Friday

El Black Friday supone una oportunidad de oro para aprovechar ofertas y comprar productos por un precio más bajo del habitual, pero también es importante tener en cuenta una serie de aspectos para evitar un gasto excesivo durante esta jornada. En este sentido, Reyes Díez, del equipo de Behavioral Economics de BBVA, ha dado a conocer varios consejos para que el Black Friday sea lo más productivo posible.

El 29 de noviembre se celebra el Black Friday 2024 la voz

Consejos: Hacer una lista: es importante diferenciar entre lo que quieres y lo que necesitas.

Definir un presupuesto: es necesario calcular cuánto se puede o se quiere gastar durante este día.

Comparar precios: es la mejor opción para no gastar de más. Una forma muy eficaz de no ser engañados es comprobar cuáles son los precios de los productos antes del Black Friday para ver si las marcas los suben durante este día para que los descuentos sean menos significativos.

Comprar antes o después del 'Black Friday': otra opción para evitar gastos innecesarios durante este día es no comprar algo que no se compraría en otra fecha. Es decir, no dejarse llevar sólo por el descuento. Si no lo necesitas da igual que sea más barato.

Revisa los gastos de envío: muchos comercios ofrecen la posibilidad de realizar envíos gratuitos si se alcanza una determinada cantidad de compra. A veces es más recomendable pagar una pequeña cantidad por el envío que llenar la cesta para que este sea gratis.

Devoluciones: aunque resulta raro, algunos comercios incluyen un coste por las devoluciones durante el Black Friday. Por eso es muy importante revisar la política de la empresa en este aspecto antes de comprar.

Son algunas claves muy interesantes para las personas que tengan pensado hacer varias compras durante el Black Friday, una jornada muy esperada en la que, a veces, se puede realizar un gasto más elevado de lo esperado.