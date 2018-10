YouTube La brutal paliza de un hombre a una mujer por quitarle el sitio para aparcar Fue la cámara de seguridad del aparcamiento la que captó la agresión

Lo que se observa en el vídeo supera todos los límites de cualquier discusión de tráfico. Ocurrió en el aparcamiento del restaurante de comida china Golden Wok de San Antonio, en Texas (Estados Unidos). Un hombre se disponía a estacionar su coche en una plaza que acababa de quedar libre cuando un vehículo ocupado por dos mujeres se le adelantó y le quitó el sitio. La reacción del conductor fue, como muestra este vídeo de YouTube, completamente desmesurada, y propinó una brutal paliza a una de las ocupantes del coche.

Fue la cámara de seguridad del aparcamiento la que captó la agresión. Cuando la conductora bajó del vehículo, el hombre fue a increparla. Ella, ignorándolo, siguió de largo. Es entonces cuando una hija de la mujer sale del coche y, al ver que el hombre da patadas a su vehículo, se lanza hacia él. En ese momento, el hombre la tira al suelo y empieza a darle una paliza.

«Sólo recuerdo que me pegaba en la cara y me tiraba al piso mientras me seguía golpeando», contó Anjélica Lozano, la víctima, a Fox San Antonio.