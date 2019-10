Vuelve una de las estafas más recurrentes: si recibes este correo, no lo abras

Es una de las estafas más recurrentes que existen, pero aun así, hay personas que siguen cayendo en ella, lo que lleva a los delincuentes a no rendirse y seguir intentándolo. En esta ocasión, han sido los Mossos d'Esquadra los que han advertido, a través de su cuenta de Twitter, del regreso de un correo falso que dice ser de Caixabank.

«Vuelven los correos que se hacen pasar por La Caixa. Ni caso, no hagas click en enlaces ni rellenes formularios con tus datos/contraseñas. Recuerda que tu entidad nunca te lo pedirá por correo electrónico», dicen los Mossos en Twitter.

Tornen els correus fent-se passar per La Caixa NI CAS, no cliquis enllaços ni omplis formularis amb les teves dades/contrasenyes RECORDA que la teva entitat MAI te les demanarà per mail #PHISHINGpic.twitter.com/I7GhlpzENB