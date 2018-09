Unos padres adelantan la navidad para que la celebre su hijo de dos años, enfermo de cáncer terminal La familia ha recreado el ambiente navideño para el pequeño ya que padece cinco tumores incurables

Con tan solo dos años, Brody Allen ha sido diagnosticado con un cáncer cerebral terminal.

Hace un mes, cuando acudió a consulta, los sanitarios pensaron que el malestar en el pequeño estaba causado por una infección en el oído. Fue más adelante cuando, con el resultado de las pruebas, entendieron de que se trataba de algo mucho más agresivo e irreversible: cuatro tumores intratables. Le dieron una esperanza de vida de dos meses más.

La familia, derrotada, explicó al medio americano «The New York Times» que solo 300 personas han sido diagnosticadas en el mundo con el mismo cáncer que padece su hijo. Durante 98 días la esperanza se mantuvo intacta y los médicos creyeron que podían salvar al pequeño, pero la aparición de un quinto tumor destrozó la ilusión de los padres de ver crecer a su hijo. El hospital, que en todo momento luchó por la vida del afectado, ha pagado los medicamentos de los que la familia no se podía hacer cargo. Pero incluso el tratamiento más agresivo de quimioterapia, no ha podido ser suficiente.

Al ver que ya se había hecho todo lo posible, los padres decidieron hacer a su hijo lo más feliz posible el poco tiempo que le queda. Por ello han adelantado la Navidad sabiendo que el pequeño ya no podrá llegar a diciembre. Para ello pidieron ayuda a todo el vecindario para simular la decoración en las calles con los adornos usuales en esas fechas. Su hermana, McKenzie Allen, de 21 años, ha asegurado que «para él es solo Navidad». «Se despertó un día y el árbol de Navidad estaba fuera. Él no sabe que no es realmente Navidad. Simplemente lo está disfrutando», ha relatado en el periódico neoyorkino.

Brody, al salir, no sabe que es septiembre, ya que en la puerta de su casa hay muñecos de nieve, árboles de navidad y multitud de luces que contrastan con la realidad que él desconoce.

Los Allen, al descubrir que la mayoría del atrezzo no estaba disponible por ser demasiado pronto,se movilizaron a través de las redes sociales para poder convertir su barrio en el único que está viviendo la Navidad.

Sus padres aseguran que «él está muy animado». Una de sus vecinas, que ha colaborado en el proceso de decoración, Amanda Beckman, ha explicado que «solo querían hacer algo especial para ellos, porque están pasando por un momento difícil». Incluso están preparando un desfile de carrozas, programado para el 23 de septiembre, en el que participarán desde los bomberos hasta Papá Noel. «Todos quieren formar parte de esto», se alegra otra vecina.

La madre de Brody agradece todo el apoyo ya que ha causado el efecto que pretendían, «hacerlo feliz». «Es realmente difícil, pero me encanta ver la alegría en sus ojos», declara.