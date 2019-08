Una universidad británica prohíbe la carne de vacuno para «salvar el planeta»

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) señalaba recientemente a la ganadería como una de las responsables del cambio climático y advertía sobre la necesidad de cambiar los hábitos de alimentación y reducir el consumo de carne.

Una medida que se ha tomado muy en serio la Universidad londinense de Goldsmiths, que ha prohibido la venta de carne de vacuno, a partir de septiembre, en cualquier establecimiento del campus para intentar frenar el cambio climático. Además, también queire eliminar gradualmente los plásticos de único uso. Se agregará un impuesto adicional de 10 peniques al agua embotellada y vasos de plástico para desalentar su uso.

La directora de la universidad, Frances Corner, quiere apostar por la energía limpia y por medidas para que los estudiantes cursen asignaturas relacionadas con la crisis climática. «Nuestro equipo y los alumnos se preocupan por el futuro del medio ambiente y están concienciados en ayudar a reducir la huella de carbono de manera inmediata», afirma.

Goldsmiths’ new Warden Professor Frances Corner has announced an ambitious drive for the College to be carbon neutral by 2025.



The plan includes the removal of all beef products from campus outlets and a 10p levy on plastic bottles https://t.co/sYRHZ0gxxa