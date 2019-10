Agentes de la Policía Nacional conducen al detenido por agresión a su exmujer al Juzgado número 6 de Palencia, en marzo de 2017 - MARTA MORAS (EL NORTE DE CASTILLA)

«Trankila, ke vas a estar lejos, muy lejos»: la amenaza a su ex del palentino que no verá crecer a sus hijos «La tengo que matar», dijo al ser reducido por el cliente de un bar situado frente al lugar donde con un cuchillo para abrir ostras intentó acabar con la vida de su ex