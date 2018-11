Sufre un derrame al volante y es brutalmente golpeado por otro conductor que creía que estaba borracho

El pasado domingo un hombre de 40 años comenzó a conducir erráticamente su Alfa Romeo en una carretera de Reino Unido, hasta llegar a chocar con otros vehículos. Ante esta situación, los servicios de emergencias recibieron varias llamadas que advertían de una persona que conducía borracha.

Otros conductores detuvieron al coche y lo retuvieron hasta que pudieron llegar los servicios médicos, pero un motociclista golpeó al conductor que estaba incapacitado en ese mometo porque acababa de sufrir un derrame cerebral.

Los equipos de emergencias llegaron a la escena y confirmaron que el hombre había sufrido un ataque a las 10:25 de la mañana y que creían que había sido un derrame cerebral, y lo llevaron al Hospital de San Pedro, Chertsey, Surrey. Un portavoz de la policía de Surrey dijo: «Llegó a nosotros como conductor ebrio. Varios automovilistas se detuvieron e intentaron detener al conductor, que más tarde se descubrió que estaba teniendo un derrame».

El motorista que golpeó al conductor huyó de la escena tras la agresión y la Policía trata de localizarlo.

WITNESS APPEAL #M25 14to13 today 1015. Driver reported to be drunk & hitting other cars but was actually having a stroke. Was assaulted by a passing motorist. If you saw anything please call Surrey Police ref P18281601 pic.twitter.com/lY8OOgSXzG