Salvini se queda solo pidiendo que se abran las iglesias en Semana Santa

«Estoy deseando que llegue el momento en el que la ciencia y el buen Dios, porque la ciencia sola no basta, derroten a este monstruo para volver a salir. Es necesaria también la protección del Corazón Inmaculado de María». Confía así el líder de la Liga en un milagro que nos salve del coronavirus . Al mismo tiempo pidió, en una entrevista televisiva al canal Sky, que se abrieran las iglesias en Semana Santa . Matteo Salvini acostumbra a mezclar lo sagrado y lo profano, a menudo con cierta frivolidad. Pero su última propuesta ha suscitado un cierto escándalo y el exministro del Interior se ha quedado prácticamente solo. Hacen reflexionar las respuestas que ha recibido. Ni el Vaticano, ni la Conferencia episcopal italiana ni el gobierno y, por supuesto, mucho menos los científicos, han aprobado las palabras de Salvini. Es una demostración de que en Italia, el país más católico de Europa, el proceso de secularización respeta profundamente la fe como un sentimiento privado , pero considera que no debe ser objeto del debate público ni interferir en las decisiones que un gobierno adopta en beneficio de la sociedad.

El presidente de los obispos italianos, el cardenal Gualtiero Bassetti, le ha dicho a Salvini que no se debe soplar a favor del mied o: «Este es un tiempo de responsabilidad; la primera cosa a cuidar es la salud de los fieles; no poder participar en las misas de Semana Santa es nuestro deber de respeto hacia quien está en primera línea por la emergencia». Una lluvia de declaraciones de obispos aparecen hoy en todos los diarios italianos contra la petición de Salvini de abrir la iglesias. El cardenal Matteo María Zuppi, arzobispo de Bolonia, le ha dicho al líder de la Liga: «También a mi me gustaría celebrar la misa en Semana Santa y Pascua, pero es peligroso correr riesgos y las normas se deben respetar». El vicepresidente de la Conferencia episcopal siciliana, el arzobispo Michele Pennisi, responde: «Las iglesias deben permanecer vacías ; Salvini se equivoca, lo primero es la salud; sirve responsabilidad, no se puede hacer propaganda sobre el bien común de la salud».

El gobierno también le ha dicho al líder de la Liga que las iglesias deben permanecer cerradas. No solo suspenden a Salvini obispos y el Ejecutivo, también lo hacen los presidentes de las autonomías gobernadas por la Liga. El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, ha provocado así a Salvini: «Pide a tus presidentes del Norte -la mayoría son de la Liga- que hagan una ordenanza para permitir la apertura de las iglesias en sus regiones». Attilio Fontana, el presidente de Lombardía, la región más afectada por el coronavirus (50.455 contagiados y casi 9.000 muertos), ha reiterado: «Los ciudadanos deben permanecer en casa». Además, Fontana ha firmado una ordenanza con la obligación de salir con mascarilla, o al menos con una bufanda, con riesgo de una multa de 400 euros para quien no cumpla la norma. Otro importante presidente de la Liga, el de Véneto, Luca Zaia, ha dicho también nones a la idea de Salvini: «Recuerdo que el Instituto Superior de Sanidad se ha expresando rotundamente en contra de la apertura de las iglesias; también porque en literatura hay casos de grandes contagios en las celebraciones religiosas».

«Se puede rezar en la cocina»

Las redes sociales se han llenado de comentarios y respuestas a Salvini. Se ha hecho viral la de Rosario Fiorello, un gran showman: «Yo soy católico; se puede rezar en la cocina, en el salón o en el baño, ¿o es que Dios se va a molestar si no salimos de casa para ir a la iglesia?».

No puede negarse que los ritos sirven y ayudan a los hombres . Siempre ante grandes catástrofes los seres humanos se han recogido en un rito religioso, independientemente de sus creencias. Quizás, al final de esta Semana Santa, la Pascua de Resurrección se vea cargada de gran simbolismo si se confirman hasta el domingo el evidente descenso en la curva de muertos y contagiados. Protección Civil dio pie ayer a una gran esperanza con estos datos: En un día se registró el menor número de muertos desde el 19 de marzo: 525, frente a 681 en la jornada del sábado. Podremos rezar, aunque sea en la cocina como sugiere el showman Fiorello, nos faltarán miles de procesiones seguidas con más o menos devoción y fe popular, pero pronto llegará el sonido de las campanas para romper el ensordecedor silencio que hoy nos invade en todas las ciudades. En el recuerdo quedará que Italia tuvo que celebrar la Pascua por primera vez en siglos con las puertas cerradas de las iglesias.