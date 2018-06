El regalo de Lidl que te puede salir muy caro: la nueva estafa telefónica La Oficina de Seguridad del Internauta recomienda no contestar al teléfono si el número que llama es uno de los que anuncian

Son muchas las veces que recibimos llamadas de números que no conocemos y contestamos, pues no sabemos quién habrá al otro lado del teléfono y si tendrá algo importante que contarnos. Sin embargo, no siempre se trata de llamadas inocentes, por lo que debemos tener cuidado con los datos que facilitamos. Así lo ha puesto en conocimiento la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) a través de su cuenta de Twitter, alertando sobre unos números concretos.

Se trata de una estafa en la que quienes llaman se hacen pasar por trabajadores de la cadena de supermercados Lidl y tratan de hacer creer a quienes cogen el teléfono que han ganado un vale de 500 euros para gastar en el supermercado, por lo que piden los datos personales del cliente. Desde la OSI aconsejan que lo mejor es no coger directamente el teléfono si nos llama uno de estos números.

⚠️¡Ojo! Si recibes una llamada desde alguno de estos números de teléfono: 📱662999093/ ☎️910821152 ¡No lo cojas! Se trata de un #fraude que se hace pasar por @lidlespana indicando que has ganado un vale de 500€ y para recibirlo te solicitan tus datos personales. #OSIaviso — OSI Seguridad (@osiseguridad) 27 de junio de 2018

