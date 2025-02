La prensa alemana desconfía de los datos que da España del número de afectados por coronavirus

Los datos oficiales sobre infectados por coronavirus no son correctos . Ofrecen una fotografía limitada y al menos con días de retraso, dado que desde que se contrae el virus hasta que comienzan los síntomas pasan entre 3 y 14 días . Nos muestran solamente una pieza del puzle total, ya que visibilizan solamente los casos confirmados de Covid-19 , pacientes que han sido diagnosticados y que han dado positivo en un test. Sobre el dato de casos confirmados, además, se fabrican otros indicadores con los que nos hemos ido ya familiarizando, como la tasa de reproducción, la letalidad o la mortalidad del coronavirus, el pico, la curva… Esta premisa de datos inseguros que aportan una visión limitada goza de consenso entre los especialistas estadísticos. Son datos que solamente pueden ser tomados como orientación.

La visión se vuelve todavía más turbia cuando entramos a comparar los datos de diferentes países. Además de las diferentes formas de recuento, la estadística de datos confirmados no tiene en cuenta factores diferenciales como por ejemplo, el tipo de sistema sanitario en cada país. No es lo mismo un dato de casos confirmados en Suecia, donde toda la población cuenta con seguro médico público y todos los pacientes entran en el mismo circuito de diagnóstico, que Estados Unidos, donde 27,5 millones de personas que carecen de seguro médico cuentan a menudo solamente para la estadística de defunciones. Y no es lo mismo un dato de un país que está realizando millones de test de coronavirus que el de otro en el que no hay acceso a test y la carencia de pruebas impide confirmar los casos. En el mismo punto temporal en el que Alemania había realizado 2.547.052 test, por ejemplo, Reino Unido había realizado solamente 669.850, Italia 1.757.659 y Estados Unidos, 5.403.052.

Y el hecho es que sobre estas cifras probadamente inseguras se están tomando decisiones de gran calado político y consecuencias económicas, se están interviniendo nuestras vidas y nuestros derechos constitucionales, justificando los gobiernos sus decisiones en el consejo de unos científicos que no cuentan con datos precisos ni fiables sobre los que cimentar su asesoramiento.

Teniendo todo esto en cuenta, «son mucho más fiables los indicadores dinámicos que los estáticos», defienden los analistas de datos Christian Endt y Sören Müller-Hansen , que han firmado en el diario alemán Süddeutsche Zeitung el artículo titulado «El poder de los datos inseguros». En su texto defienden que solo sobre los datos de propagación pueden basarse las decisiones políticas, puesto que permiten deducir que la evolución de la expansión del virus es similar en el grupo de diagnósticos confirmados que en el grupo de contagios ocultos.

Los datos de España «no son plausibles»

Estos mismos investigadores, a fecha de hoy, siguen considerando en sus informes de datos comparados como «no plausibles» los procedentes de España, dados los saltos erráticos en direcciones contrarias que registran y que estadísticamente permiten deducir fallos de cuenteo.

Pero hay algo que alarma todavía más que a los analistas de datos, aparte de es esta evidente dificultad para conocer la realidad de la expansión del coronavirus . La procedencia misma de los datos y la arbitrariedad en el recuento, así como su comunicación, puede estar ocasionada por intereses políticos. En Alemania ha dado mucho que hablar el «error» del gobierno cometido durante una videoconferencia que la canciller Merkel mantenía recientemente con los presidentes de los Bundesländer. Los gobiernos regionales sufren una enorme presión por parte de sus respectivos sectores industriales para retomar la actividad y Merkel trataba de frenar esos ímpetus de reapertura de la economía. En un momento de la conversación, la canciller alemana mencionó 40.000 enfermos con infección aguda, cuando en realidad los hospitales alemanes albergaban solamente 30.000 casos serios . Tanto la Cancillería como el Ministerio de Sanidad se disculparon por el «error» cuando posteriormente se comprobó el dato a partir de la transcripción de la reunión, pero para entonces ya se habían tomado decisiones sobre la base de ese argumento errado.

El problema gana dimensión cuando además los datos los recaba un gobierno de forma centralizada sin que sean estos contrastados con los de cualquier otra institución independiente. En el caso del error de Merkel, fue sencillo acudir a la estadística del Instituto Robert Koch, que recaba directamente información de más de 200 laboratorios independientes, y a la de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos , que coteja datos de la Organización Mundial de la Salud, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades y fuentes gubernamentales de todo el mundo. Pero en los países en los que no hay posibilidad de obtener información alternativa con la que contrastar, el uso político de los datos se vuelve más peligroso.

Viola Priesemann , del Instituto Max Planck de Dinámica y Autoorganización, coincide en que la política de coronavirus se asienta sobre arenas estadísticas movedizas. El único dato seguro es el de muertos, del que de hecho puede extraerse una imagen más fiel de la extensión del coronavirus que de los casos confirmados. El número estimado de casos no reportados se basa en las muertes y una letalidad supuesta del 0,53% en promedio, con un rango de fluctuación del 0,28% al 0,88%, según un estudio realizado por el Instituto Pasteur en París.

