El PP quiere resolver en 30 días las ayudas a la dependencia Impulsará una Estrategia Nacional contra la Soledad y un registro para los enfermos de Alhzeimer

Los populares van desgranando con cuentagotas las medidas más importantes de la agenda social que pondrán en marcha si llegan al Gobierno. Si el sábado el presidente del PP, Pablo Casado, lanzó su decálogo para mejorar la educación, ayer centró su acto de campaña en los aspectos sociales de su programa.

No habló de eutanasia porque considera que no debe de caer en la trampa que le ha puesto el PSOE, pero sí de la Ley de Dependencia,cuya aplicación afecta directamente a esta cuestión, y de los retrasos en la concesión de ayudas. Por ello, tras conocerse que la mujer enferma a la que ayudó a morir su marido estuvo ocho años esperando una plaza para poder entrar en una residencia, el líder conservador presentó una media para paliar esta situación. Su objetivo es que en 30 días se resuelvan «los casos de petición de una prestación por dependencia», según señaló Casado en Córdoba. «Los enfermos tendrán su prestación garantizada. Lo que queremos es que en España nuestros mayores, los dependientes y los enfermos tengan todos los recursos a su alcance para que no les falte de nada», añadió.

Los populares consideran que el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero dejó «absolutamente colapsado» el sistema de dependencia, «funcionando de una manera desordenada, desigual y poco transparente». Como consecuencia de esta situación, el Gobierno de Rajoy tuvo que reducir a la mitad la lista de espera para poder acceder a la dependencia, superándose en un millón el número de prestaciones. Además, según sus datos, se incrementó en 14 puntos la cobertura a grandes dependientes y dependientes moderados, llegando al 85 por ciento.

Más financiación

Por el contrario, consideran que el Ejecutivo de Pedro Sánchez incumplió sus promesas de aumentar la financiación. De hecho, «no ha tomado ninguna medida que afecta directamente al dinero que reciben las comunidades autónomas». Una media, la de aumentar la financiación, que fue objeto en 2017 de un acuerdo de Rajoy con las comunidades autónomas para que se llevara a cabo.

Al margen de esta medida para agilizar las ayudas en treinta días, el PP ha preparado una bateria de propuestas, a las que ha tenido acceso ABC, para garantizar el estado del bienestar entre los mayores. Estas medidas serán dadas a conocer hoy por Casado, en el transcurso del acto de presentación del programa electoral, que se celebrará en Barcelona.

Uno de los problemas a los que quiere hacer frente el PP es la soledad. Para ello, está decidido a impulsar una Estrategia Nacional contra la soledad. Una cuestión que en otros países europeos, como el Reino Unido, ya es una cuestión de Estado. La primera ministra, Theresa May, ha creado recientemente un Ministerio de Soledad, una carencia que afecta ya a más de nueve millones de personas en este país. En España, uno de cada diez españoles se siente solo «frecuentemente», 4,6 millones de personas, que representan el 8 por ciento de la población total.

La estrategia que propone el PP quiere establecer una política integral que promueva el envejecimiento activo y saludable, así como la autonomía personal y la salud física y mental. En este sentido, apuestan por crear programas que promuevan el deporte y la actividad física en las instalaciones deportivas municipales y cursos de formación con hábitos de vida saludables y promoción de la salud.

Sanidad garantizada

Otra de sus propuestas es la elaboración de un censo autonómico de personas con Alhzeimer. Una vez que se cuente con este instrumento, se mejorará la manera de ofrecer a las familias los recursos y servicios de apoyo disponibles.

Los populares apoyarán la rehabilitación de viviendas y su adaptación, con el objetivo de promover la accesibilidad total en el domicilio y en el entorno de este colectivo. Su oferta pasa por facilitar iniciativas como viviendas compartidas supervisadas para personas mayores frágiles o con marcada vulnerabilidad.

Finalmente, quieren desarrollar «un marco de atención sociosanitaria» que afronte las necesidades del colectivo de la tercera edad, así como «garantizar la continuidad asistencial a través de la coordinación entre las administraciones». Igualmente, reforzarán la «atención a la cronicidad», para reducir la mortalidad prematura.