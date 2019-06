La Policía detiene en Ibiza a tres personas por introducir en la isla 500 bombonas del «gas de la risa» Los agentes atribuyen a los sospechosos, de nacionalidad holandesa, una presunto delito contra la salud pública

Seguir Josep María Aguiló Palma de Mallorca Actualizado: 19/06/2019 14:17h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Policía Nacional ha informado este miércoles de la detención en Ibiza de tres personas de origen holandés, que almacenaban 500 bombonas de un litro de capacidad cada una de óxido nitroso, coloquialmente conocido como el «gas de la risa». Dicha sustancia produce en quienes la inhalan una sensación de euforia, bienestar y embriaguez. Los arrestados han sido puestos ya a disposición judicial como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

Los sospechosos se desplazaron a Ibiza directamente desde la ciudad holandesa de Rotterdam, a la espera de que les llegase desde su país el citado cargamento a la isla. Una vez recibida la mercancía, los ahora detenidos la almacenaron en dos vehículos de alquiler, una furgoneta y un turismo, que dejaron estacionados en un aparcamiento público de la capital ibicenca.

Una vez localizados ambos vehículos por agentes de la Policía Nacional, se efectuó un registro en la habitación del hotel en donde se hospedaban los tres ciudadanos holandeses. Se intervinieron entonces en dicha habitación 2.500 globos y 500 boquillas adaptables para extraer el «gas de la risa» de las bombonas, así como otros elementos, entre ellos unas pegatinas con las que se decoraban las botellas para darles un mayor atractivo comercial. La Policía estima que la cantidad aprehendida podría haber dado lugar a unas 50.000 dosis en el mercado ilícito.

En el ámbito médico

El uso del óxido nitroso sólo debería producirse en el ámbito médico y previa autorización o prescripción facultativa. De hecho, esta sustancia se administra —en concentración con oxígeno— como un analgésico con propiedades anestésicas débiles para intervenciones dolorosas de corta duración, como parte de un tratamiento médico agudo en el ámbito de la traumatología y en caso de quemaduras, cirugía dental, partos y cirugías de oído, nariz y garganta.

Al estar dicha sustancia autorizada en el ámbito sanitario, en sentido estricto no es ilegal tomarla. Por tanto, sólo se puede perseguir el tráfico y la venta de óxido nitroso a particulares con fines no terapéuticos. Esa circunstancia dificulta la lucha policial y judicial contra su distribución, ya que todavía hoy no están muy claros los límites legales en función de los cuales se puede actuar o no contra un posible vendedor callejero.

El patrón de consumo de esta sustancia es siempre el mismo. El gas a presión es extraído de las bombonas mediante unas boquillas, con las que se procede al llenado de los globos. A continuación, cuando el globo está ya hinchado con el óxido nitroso, el posible consumidor puede dosificar el flujo de gas que se introduce en el organismo, mediante inhalación por vía oral.

El consumo del «gas de la risa» puede ser potencialmente muy peligroso para la salud, en especial cuando se toma con otras sustancias. Aun así, incluso inhalando sólo óxido nitroso, puede producirse una situación de falta de oxígeno en una persona que lo tome, lo que puede derivar en una posible caída de la presión sanguínea, en desmayos e incluso en ataques cardíacos. Además, el uso prolongado del «gas de la risa» puede provocar anemia, daños en la médula espinal y envenenamiento del sistema nervioso central. Pese a ello, no existe aún plena conciencia de ese riesgo entre los consumidores eventuales o habituales de esta droga.