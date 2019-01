Pilla a su hijo copiándole a Alexa sus deberes de Matemáticas Jariel, de solo 6 años, ha descubierto una utilidad hasta ahora inédita al asistente de voz

S. S.

Alexa nos dice la previsión del tiempo, marca el teléfono de un amigo por nosotros o hace sonar la canción que le pedimos, como en el anuncio. Los asistentes de voz han llegado para quedarse en nuestras vidas. Y hay utilidades todavía por descubrir, como le sucedió a Jariel, un niño de 6 años y residente en Nueva Jersey (EE.UU.) que se sentó ante Alexa para hacer sus deberes de Matemáticas.

Tuvo la mala suerte de que su madre, le cazó consultando al gadget tecnológico cuánto era el resultado de una resta. Jariel no se pudo resistir a consultarle al altavoz inteligente Alexa cuánto es 5 menos 3. Obediente, el dispositivo le dijo la respuesta. Luego, el niño copió el resultaod. La escena completa, grabada por su madre, Yerelyn Cueva, se ha convertido en viral, porque la propia progenitora lo compartió en redes sociales preguntándose si debía darle un cachete en ese instante o más tarde. No faltan los comentarios que anuncian a la madre que su hijo es un auténtico genio y ha descubierto una aplicación al asistente que todavía permanecía inédita. A la madre, no obstante, no le hizo tanta gracia el escenario que se encontró y la picardía de su vástago.