Una pareja pide ayuda para recuperar el teléfono en el que tenía las únicas fotos de su bebé fallecido Se trata concretamente de un Samsung Galaxy s7 color negro que perdieron en la avenida Gran Vía Parque de Córdoba

El pasado 17 de julio Juan Emilio olvidó su móvil en un banco de la avenida Gran Vía Parque de Córdoba. Aunque parece una pérdida material, tanto para él como para su pareja, Dayamis, es un duro golpe emocional, ya que en el terminal se encontraban las únicas fotos de su hija fallecida.

Tras poco más de seis meses de embarazo la pequeña que estaban esperando murió y solo quedaron las fotografías de las ecografías que habían hecho en las visitas al médico, explicaron al diario local Cordópolis. Ahora, solo piden a quien pueda tener el terminal que lo de vuelta, aunque solo sea la tarjeta SD en la que se almacenan las imágenes.

Se trata concretamente de un Samsung Galaxy s7 color negro. Juan Emilio estaba sentado en un banco cercano al centro de salud de Gran Vía Parque y «sacó el móvil de su funda, lo dejó sobre el asiento y regresó a casa», señala Dayamis al periódico local. Fue cuando llegó a su casa cuando se dio cuenta de que llevaba la funda pero el móvil no se encontraba en el interior y cuando regresó al banco su terminal ya no estaba.

Ambos acudieron a comisaría para saber qué podían hacer para recuperarlo, pero -al ser un descuido y no un robo o un hurto- los agentes no pudieron iniciar una investigación. También contactaron con la compañía telefónica, pero no hubo solución.

Como última medida, colocaron carteles con los detalles del teléfono y la información personal por la que es tan importante para ellos recuperarlo. Las imágenes se han hecho virales gracias a la difusión por las redes sociales, lo que ha provocado que la pareja reciba llamadas, pero todavía no han dado con su teléfono.

Aun así, ninguno pierde la esperanza. «Si nos dan el terminal sería un milagro, pero solo pedimos la tarjeta. Solo nos queda eso de nuestra bebé. Era nuestra ilusión», explicó la joven al diario local.