Una pareja de lesbianas sufre un ataque homófobo en un restaurante de comida rápida por besarse

El personal de un restaurante de comida rápida de Inglaterra avergonzó en público a una pareja de lesbianas después de que se besaran en el establecimiento.

Alice Bowerman, 31 años, y Terri-Ann Metcalfe, de 34, estaban en el restaurante Marmaris en Nottingham a las tres y media de la mañana cuando el personal se acercó a ellas para decirles que «no querían ver eso». «Me quedé en shock. Les pregunté si reaccionarían de la misma forma si un hombre y una mujer se estuvieran besando», cuenta Bowerman que asegura que recibió como respuesta que ver besarse a un hombre y una mujer «era lo normal». «No estabamos haciendo nada escandaloso, solo era un beso», cuenta aún disgustada asegurando que nunca antes había vivido algo así.

Don't go here if you want an #LGBTQ welcome, received the most amount of hate crime,kissed my gf and one thing they said was 'we don't want to see that here' 'it's not normal like straight people' disgusted and hurt by this! #Nottingham#bycott#HateCrime#discriminationin5wordspic.twitter.com/FJH6uPGXKN