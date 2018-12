¿Para qué se cazan las ballenas? Por su carne, apreciada en países como Japón, Islandia o Noruega y su utilización en productos cosméticos y suplementos alimenticios

¿Cuáles son las especies que más se cazan?

Según la organización ecologista Whale and Dolphin Conservation (Conservación de ballenas y delfines), los cetáceos que más se cazan son la ballena gris, minke, de Bryde, jorobada y Cachalote.

¿A quién se le permite cazar?

A ciertos pueblos aborígenes para garantizar su subsistencia. La Comisión Ballenera Internacional (CBI) reconoce los derechos de estos pueblos a cazar un número limitado de especies en peligro como la Ballena de Groenlandia.

¿La industria ballenera es rentable?

Actualmente no lo es, peero cuenta con importantes subsidios gubernamentales.

¿Para qué se utiliza?

Como la demanda de carne está disminuyendo, gran parte de ella se congela y se almacena. También se utiliza en la industria cosmética, y en suplementos para la salud. Organizaciones ecologistas sospechan que en Dinamarca los cerdos podrían estar siendo alimentados con harina de carne de ballena.

¿Es cierto que comen tantos peces que ponen en peligro la industria pesquera?

No. Datos científicos muestran claramente que la predación de las ballenas (de aquellas que se alimentan de peces ya que muchas no lo hacen) no representa un problema ecológico importante para las pesquerías comerciales.

¿Es humanitaria la forma en que se matan?

Con o sin moratoria, la cacería de ballenas es inhumana. Para matarlas, se utilizan arpones con granadas sometiéndolas a una muerte lenta y dolorosa.