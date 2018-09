Papa Francisco: «Honrar a los padres lleva a una vida larga y feliz» Saluda a los peregrinos de la Pastoral de la Carretera española en su 50 aniversario

Juan Vicente Boo

@juanvicenteboo Seguir Corresponsal en El Vaticano Actualizado: 19/09/2018 10:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La palabra «felicidad» aparece una sola vez en el Decálogo, «y está ligada a la relación con los padres», según ha explicado el Papa Francisco este miércoles a decenas de miles de peregrinos en la audiencia general en la plaza de San Pedro.

El Papa ha hecho notar que el texto bíblico del cuarto mandamiento —honrarás a tu padre y a tu madre— es el único que incluye resultados: «para que se prolonguen tus días y seas feliz en el país que el Señor tu Dios te da».

Según Francisco, «honrar a los padres lleva a una vida larga y feliz«, con independencia de traumas de la infancia que pueden durar toda la vida. Esto se debe a que «el cuarto mandamiento no menciona la bondad de los padres, no requiere que los padres o las madres sean perfectos» sino que los hijos los traten bien, y esa reconciliación cura los traumas.

El Papa ha aconsejado que «si te has alejado de tus padres, vuelve a ellos, son ancianos, te han dado la vida…». Pero, sobre todo, ha insistido con fuerza en que «ahora se dicen muchas palabras vulgares. ¡Pero no se puede insultar a los padres de otra persona! ¡Y no insultar jamás a la propia madre o al propio padre!».

El perdón permite superar traumas de infancias durísimas, «como hizo santa Josefina Bakhita, crecida en una esclavitud horrible» en África hasta que la compró un diplomático italiano.

El Papa Francisco dedicó un saludo muy cordial a los 70 peregrinos de la Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episcopal Española, que celebran en Roma el 50 aniversario. El grupo español incluía una peregrina en silla de ruedas a consecuencia de un accidente, así como personas que trabajan en la carretera al servicio de la seguridad de los viajeros. Le respondieron con un gran aplauso.