Detenidas madre e hija en Huelva ¿Otro «caso Nadia»? El alcalde de Hinojos lo rechaza: «Con el dinero habrían cambiado de vida y no lo hicieron» Loli denunció en televisión el caso de su marido, Jorge, que se había quedado tetrapléjico en 2003 por un grave accidente de moto

Érika Montañés @emontanes Actualizado: 24/07/2019 02:02h

Jorge se quedó sin futuro en 2003. Este empleado del sector maderero se compró una moto y tuvo un gravísimo accidente, que lo dejó postrado en una cama. Vegetal y sin decir una palabra, no reconocía a nadie. Su mujer, Loli, que hoy tiene 46 años, apareció once años después del accidente, en 2014, en la televisión pública para denunciar que apenas llegaban a fin de mes para mantener a sus tres hijos. Una de ellas, Macarena, que hoy tiene 19 años, la habría ayudado supuesta y cómplicemente en la intervención catódica. Desde el Consistorio de su localidad, Hinojos, de unos 4.100 habitantes, su alcalde Miguel Ángel Curiel anda muy sorprendido por el inesperado caso. Es el sentir de todos los vecinos, afirma.

Miguel Ángel Curiel, regidor socialista de Hinojos (Huelva) - ABC

Loli se retiró del campo donde laboraba para dedicarse en cuerpo y alma, las «24 horas del día» a su marido tetrapléjico y a su familia numerosa, relata. Demandó los algo más de 300 euros de los servicios sociales municipales, que ha recibido puntualmente, aparte de la cuantía como dependiente que le corresponde a Jorge, de 49 años. El regidor socialista tuvo conocimiento hace unos 20 días del arresto de Macarena y Loli. Pero ambas han quedado en libertad, precisa, con cargos al parecer solo para Loli.

Todo el pueblo conoce la veracidad de los hechos denunciados en televisión, así que les pareció «normal», aclara Curiel, que lo denunciaran en la pantalla. «Es una pena. Jorge no se movía ni decía una palabra, es normal que atraiga solidaridad del espectador», indica, muy amable, a ABC. Tampoco da mucha credibilidad a los 500.000 euros que, según la Policía Nacional, Loli estafó a terceros. «Son una familia muy humilde, viven en un barrio pobre, y no se ha visto ni el más mínimo cambio de vida. Aquí nos conocemos todos y creo que con ese dinero, habrían virado las cosas», deduce. No obstante, el regidor hinojero sí acepta que con unos costes de tratamiento y rehabilitación enormes, a Jorge se le puso una máquina para que recibiese una terapia que fue fructífera, porque «ahora ya interactúa».