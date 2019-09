Los obispos piden «que la dignidad de los migrantes no se vaya por las rendijas de la sociedad» Urgen a las administraciones a «erradicar situaciones de vulnerabilidad o desatención de los derechos humanos»

La crisis migratoria, la más grave desde la Segunda Guerra Mundial, se ha convertido «en un reto prioritario para la humanidad». Así lo ha definido el presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones y obispo de Tui-Vigo, monseñor Luis Quinteiro.

Durante la presentación de la Jornada Mundial del Migrante, que este año se celebrará por primera vez el 29 de septiembre y no en enero como se hacía habitualmente, el obispo ha recordado que «los migrantes no solo necesitan ayuda urgente sino también que se cuide que su dignidad no se vaya por las rendijas de nuestra sociedad».

Para el prelado, la acogida de los migrantes y refugiados es «un reto que no solo atañe a los gobernantes». «Va con nuestra responsabilidad humana. No podemos quedarnos en la contemplación de escenas tan graves como las que vemos todos los días», indicó.

El objetivo de esta jornada, que lleva por lema «No se trata solo de migrantes», pretende sensibilizar sobre este drama y recordar que los migrantes «no son un peligro, sino una ayuda que enriquece a la sociedad».

En un documento con motivo de la celebración de esta jornada, los seis obispos miembros de la comisión episcopal urgen además a las autoridades a «erradicar y prevenir situaciones de vulnerabilidad o de desatención de los derechos humanos vinculadas bien a la irregularidad administrativa o a la reclusión tan doliente y dura en los Centros de Internamiento». «Para estos últimos nuevamente pedimos su cierre con alternativas claras y legales», señalan los prelados.