Las 8 noticias del día sobre el coronavirus

La pandemia del coronavirus Covid-19 sigue acaparando la actualidad informativa. España suma ya 26.920 fallecidos y 228.030 positivos por el coronavirus.

1. Cuarentena a quien viaje a España

España impondrá una cuarentena de 14 días a todos los viajeros que lleguen a nuestro país procedentes del extranjero. La medida, que entrará en vigor el próximo viernes, día 15 de mayo, ha sido publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), sin que se hubiera dado información al respecto. La medida «intenta garantizar que todo el esfuerzo no se malogre» y evitar que personas que tengan la enfermedad puedan venir a nuestro país, ha asegurado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras el Consejo de Ministros.

2. El Gobierno quiere prorrogar un mes el estado de alarma

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo , está sondeando a los grupos parlamentarios para buscar fórmulas legales y parlamentarias que permitan culminar la desescalada , entre las que fuentes parlamentarias citan una prórroga del estado de alarma por un mes y no de quince días como hasta ahora. Fuentes del Ejecutivo han confirmado a Efe este martes los contactos, que se limitan por el momento a una toma de contacto para explorar las vías con las que acabar la desescalada de la forma más consensuada posible, después de que la votación de la última prórroga de la alarma saliera adelante tras muchas dificultades y una ardua negociación.

3. Simón duda de la eficacia de los test rápidos

El director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha puesto en duda la fiabilidad de los test rápidos de anticuerpos como mecanismo para detectar que alguien ha pasado el coronavirus. «En los últimos días esta surgiendo más información científica y estudios que están empezando a poner en duda los resultados de los test rápidos que detectan anticuerpos», ha reconocido Simón esta mañana en su rueda de prensa diaria, donde ha añadido que, según estas investigaciones, «algunos no son lo suficientemente específicos para el coronavirus como se pensaba hace poco».

4. Ortega Smith, ingresado por trombos en la pierna y en los pulmones a causa del Covid-19

El diputado y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith , fue ingresado este sábado de urgencia en un hospital madrileño por complicaciones derivadas del Covid-19. Según ha explicado él mismo desde el centro hospitalario, las pruebas practicadas han confirmado que tiene «varios trombos en la pierna y en los pulmones» como consecuencia del coronavirus que superó el mes pasado. El hinchazón que se le había producido en el gemelo izquierdo fue lo que le alertó a ir a urgencias. «Tras la analítica y los estudios correspondientes, me han detectado varios trombos en la pierna y en los pulmones, como uno de los graves efectos que puede provocar el coronavirus que tuve. Me encuentro con ánimo pero bajo la observancia médica», ha explicado junto a una foto en la que posa en la cama con actitud positiva.

5. Dimite la consejera de Sanidad de Aragón

La consejera de Sanidad del Gobierno aragonés, la socialista Pilar Ventura, presentó este martes su dimisión tras ser reprobada al unísono por los sindicatos de médicos, de enfermería y por los colegios profesionales del sector. Todo ello a raíz de sus polémicas declaraciones del pasado viernes, en las que afirmó que para los sanitarios había sido «un estímulo» tener que hacerse batas y mascarillas caseras. A eso se ha unido que, en las últimas horas, el Gobierno de Aragón ha tenido que retirar apresuradamente 17.000 mascarillas FFP2 ante las sospechas de que no garantizan ese nivel de protección frente al coronavirus, mascarillas que estaban siendo utilizadas en centros sanitarios de la región desde el mes pasado.

6. El portavoz del Kremlin, hospitalizado

Dmitri Peskov , jefe del departamento de prensa del Kremlin, reveló este martes que le han diagnosticado infección por Covid-19 y se encuentra hospitalizado. «Sí, me he contagiado y estoy curándome», declaró Peskov a las agencias rusas y añadió que se encuentra internado en un centro sanitario. No aportó más detalles sobre cómo se siente en general y si el diagnóstico es o no leve. Su esposa, la célebre campeona de patinaje artístico, Tatiana Navka, también está internada.

7. El hotel donde Ayuso se aloja dice que la presidenta pagará 80 euros por noche

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , pagará de su bolsillo su estancia en el apartahotel donde gestiona la crisis sanitaria desde que contrajo el coronavirus el pasado 16 de marzo. Según ha asegurado el hotel en un comunicado, la dirigente pagará 80 euros por noche por el alojamiento de larga estancia. El apartahotel de lujo es propiedad del empresario hotelero Kike Sarasola y está ubicado en el centro de Madrid, cerca del Teatro Real, como adelantó Vanity Fair. Antes de comenzar el estado de alarma, Room Mate Group puso a disposición de la dirigente regional este apartamento, dado que necesitaba «un lugar óptimo para la gestión de la crisis durante la situación excepcional».

8. Los supermercados que han repuntado en el confinamiento

El formato hipermercado se ha visto perjudicado en sus ventas por las medidas de confinamiento adoptadas para frenar la pandemia por el coronavirus especialmente Carrefour, cuya cuota cae más de punto y medio respecto al cierre de 2019. Así se desprende de los últimos datos publicados por la consultora Kantar, correspondientes a la semana del 20 al 26 de abril y que dejan a la cadena francesa con una cuota de mercado del 7,3%, frente al 8,6% que presentaba cuatro meses atrás y al 8% que registraba en el mismo periodo de 2019. La otra gran cadena de hipermercados, la también francesa Auchan (Alcampo), retrocede una décima en comparación con diciembre, del 3,5 al 3,4 %.