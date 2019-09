«No te vas a llevar mi dinero, he trabajado muy duro»: una anciana de 81 años se defiende de una ladrona Doreen Jones se defendió cogiéndole el pelo y el cuello a su atacante, quien huyó de la calle donde se encontraba el cajero de Lloyds Bank, sin lograr sustraer las pertenencias de la señora

El día de ayer, en el pueblo de Blackheath, perteneciente al condado de West Midlands (Reino Unido), la Policía Local ha revelado las impactantes imágenes de un curioso acontecimiento que tomó lugar el pasado lunes, 20 de mayo: Doreen Jones, una anciana de 81 años luchando contra su asaltante en el banco británico Lloyds Bank.

Sí la supuesta ladrona, que a primera vista parece una indigente, pensaba que esta señora iba a resultar un objetivo «fácil», estaba completamente equivocada. Las extraordinarias imágenes reveladas por la cámara de seguridad, que luego se hicieron virales mediante el programa de la BBC, Crimewatch, muestran como Jones, al momento de retirar su dinero en el cajero automático, pelea fuertemente contra su atacante.

Tal y como se refleja en el vídeo, la ladrona desde un primer momento la tenía bajo su mirada y empezó a molestarla, a pesar del contacto físico que desde un primer momento se demostraba «sutil», Jones mantenía su pie firme hasta el momento que la asaltante se le abalanza encima para coger sus pertenencias, y se defiende causando que la mujer se abrumara y finalmente se fuera, escapando de las autoridades.

De acuerdo con The Telegraph, la señora no se esperaba ser atacada: «Ella esperaba a alguien más vulnerable, y eligió a la persona equivocada. En el momento que me saltó encima, pensé, "no, no te vas a llevar mi dinero", porque he trabajado muy duro», comentó la señora Jones a los medios y, añadió que el dinero que estaba retirando era su pensión.

Desde el ataque, la anciana ha sufrido dos ataques cardíacos y cada vez que pasa por la misma calle, siente cierta ansiedad. Más allá del peligro que pudo haber sufrido esta señora, se preocupa más porque la asaltante esté en libertad, y que otro ciudadano corra la mala suerte de salir herido.