Mejora la niña de 3 años que ingirió una pastilla de éxtasis en un parque de Ibiza

Una niña de tres años de edad y nacionalidad rusa se encuentra ingresada desde el pasado jueves por la tarde en estado grave en el Hospital de Son Espases de Palma, tras haber ingerido metilendioximetanfetamina -«éxtasis»- de forma accidental.

Según explicaron a ABC fuentes oficiales de la Guardia Civil, el suceso ocurrió en la mañana del jueves en el municipio ibicenco de Santa Eulària, en concreto en el parque infantil del Puig d’en Valls. La madre de la menor se encontraba en dicho parque con sus tres hijos, cuando vio que su hija pequeña tenía algo en la boca -luego se supo que era «éxtasis»- y que empezaba a sentirse mal.

De inmediato, la menor fue trasladada al Hospital de Can Misses de Ibiza, donde fue atendida en un primer momento y pudo ser estabilizada. Con posterioridad, se produjo su traslado en helicóptero a Son Espases en torno a las ocho de la noche del mismo jueves, quedando ingresada en la UCI de Pediatría en estado crítico. La evolución de la niña fue favorable a lo largo de toda la jornada de ayer, por lo que se esperaba una progresiva recuperación a lo largo de este fin de semana.

Por su parte, el Ayuntamiento de Santa Eulària, que preside la popular Carmen Ferrer, emitió ayer por la tarde una nota en la que señala que «lo primero era desear el restablecimiento total de la pequeña, el hecho más importante y la preocupación más relevante en ese momento». Asimismo, el Consistorio indicó que confía en poder escuchar «buenas noticias lo más pronto posible», con la convicción de que «gracias a su fortaleza» y «a la gran capacidad del equipo médico que la atiende en Son Espases», la pequeña «saldrá de la grave situación que está sufriendo».

«En cuanto al hecho en sí, no tenemos ninguna comunicación oficial referente a las circunstancias del mismo», proseguía el comunicado de la corporación municipal. La nota recalca, a continuación, que «independientemente de que los hechos se hayan producido o no en la zona indicada», dada su «gravedad» no se esperaría a su «confirmación o denegación» por parte de la Guardia Civil.

Por todo ello, la Policía Local del municipio «extremará la vigilancia en este punto para descubrir e impedir cualquier práctica ilegal que pueda resultar peligrosa para los ciudadanos, especialmente para los más pequeños». Según el comunicado del Ayuntamiento de Santa Eulària, «aunque lo ocurrido haya podido ser un accidente totalmente fortuito, pondremos todos los medios necesarios para que no pueda volver a ocurrir».

Tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional actúan desde hace años en Ibiza para evitar el posible tráfico de estupefacientes o la venta de cualquier tipo de drogas. En ese sentido, son habituales en la isla pitiusa los decomisos y las detenciones de presuntos narcotraficantes.

Una de las actuaciones más recientes tuvo lugar el pasado 10 de julio, cuando agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de un hombre de origen británico, por un presunto delito de tráfico de estupefacientes en el municipio de Sant Josep, en la zona de la Playa d’en Bossa.