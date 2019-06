Médicos advierten del riesgo de despenalizar la eutanasia en España «La única muerte digna es la que procuran los cuidados paliativos», aseguran especialistas en tratar a enfermos en la última etapa de su vida

Seguir Nuria Ramírez de Castro @ramdecastro Actualizado: 18/06/2019 22:26h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

¿Vale algo la vida humana? El periodista y columnista de ABC, Pedro García Cuartango, lanzó esta pregunta al auditorio para iniciar un debate en torno a la cultura de la vida, en oposición a la muerte que representa la eutanasia. Las fundaciones Villacisneros, CEU San Pablo y Valores y Sociedad reunieron en Madrid a tres expertos en cuidados paliativos que llevan décadas trabajando con enfermos crónicos y sufrientes, la mayoría en la última etapa de sus vidas. El debate llega en un momento crucial, porque si siguen adelante los planes del actual Gobierno en funciones, la eutanasia se despenalizará en España y se convertirá en un derecho al que se tenga acceso en la Sanidad pública.

La propuesta del PSOE supone incluir en la cartera básica de prestaciones del sistema sanitario la opción de recibir el tratamiento adecuado para poner fin a la vida en aquellos casos en los que el paciente se enfrente a una enfermedad incurable, que provocase padecimientos físicos o psíquicos intolerables. Todo ello con financiación pública y la promesa de resolver los casos en menos de 32 días.

Pero mientras se agiliza la despenalización, cada año fallecen en España 228.000 personas que hubieran necesitado cuidados paliativos y de ellos, 1.370 son niños, recordó Carlos Centeno, del departamento de Medicina Paliativa de la Clínica Universitaria de Navarra.

Medicina avanzada

Centeno está convencido de que la única respuesta posible para el enfermo que sufre deben ser los cuidados paliativos. «Esta medicina avanzada, medicina buena, es la solución al problema. Y lo es, no solo para los pacientes terminales que están en la última etapa de su vida sino también para los enfermos crónicos que necesitan mejorar su calidad de vida», expuso en el auditorio de la Fundación Mutua Madrileña.

España se ha quedado en el «pelotón de cola» de esta medicina que alivia el sufrimiento, asegura este especialista. Ni tiene suficientes medios, ni tampoco una legislación que lo regule a nivel estatal. En su opinión, «no tiene sentido plantear una ley de eutanasia hasta que se garantice el acceso universal a los cuidados paliativos».

El planteamiento no es ni siquiera progresista. Centeno recordó cómo el Partido Comunista logró con sus votos paralizar una ley de eutanasia en Portugal con el mismo argumento que defienden los profesionales en cuidados paliativos: un enfermo no puede decidir en libertad sobre su vida si no se alivia su sufrimiento.

Holanda y Bélgica

El reciente caso de Noa Pothoven, la joven de 17 años a la que se decidió dejar morir «con la total indiferencia de la sociedad holandesa», tal y como recordó el moderador, estuvo presente durante todo el debate. «Nuestros responsables políticos deben fijarse en lo que está ocurriendo en países donde la eutanasia lleva años siendo una práctica legal antes de proponer una legislación similar en España», propuso Álvaro Gándara, coordinador de la Unidad de Cuidados Paliativos de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. En estos países, los casos de eutanasia se han triplicado y los requisitos para practicarla se han relajado, denunció. «No hay límites cuando se despenaliza. La pendiente deslizante está ahí y los enfermos han perdido la confianza en sus médicos. En Holanda hay ancianos que optan por irse a vivir a una residencia en Francia o Alemania porque no confían en que su médico les cuide en lugar de poner fin a sus vidas».

El experto de la Fundación Jiménez Díaz pide no hacer caso a las encuestas del CIS en las que se asegura que el 80 por ciento de la población españla está a favor de despenalizar el suicidio asistido. «Si a usted le preguntan si estaría a favor de tener una muerte digna, ¿quién se atrevería a decir que no? Eso no quiere decir que se este a favor de la eutanasia», insistió. Gándara está convencido de que la única muerte digna es la que pueden procurar los cuidados paliativos. Y entendió que provocar la muerte de los enfermos terminales «solo es un buen negocio para el Estado». «La eutanasia es más barata y efectiva que procurar recursos a los cuidados paliativos y a los enfermos», ironizó.

Ciudadanos de segunda

Con una imagen impactante de un cementerio empezó Javier Rocafort su turno de debate. «Vamos a morir todos», dijo, para recordar que la eutanasia no es algo que se le ofrecerá a un tercero, sino a cualquiera.

A Rocafort le preocupa cómo la legislacion planteada por el Gobierno socialista deja de lado a un 5 por ciento de la población española. A esas personas con una discapacidad grave, crónica e incurable a la que se dirige la ley. «Están aceptando que hay un porcentaje de la población cuya vida no merece ser protegida como la de los demás», dijo