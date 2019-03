La madre de Julen dice que intenta quedarse embarazada: «Le prometí darle un hermanito» «Felices no vamos a poder ser nunca, pero amor y cariño no nos va a faltar», dicen los padres del niño

La madre de Julen, el niño que murió tras caer por un pozo en Totalán (Málaga), ha desmentido los rumores que lleva arrastrando desde que ocurrió la tragedia sobre que está embarazada. Sin embargo, Victoria García sí ha asegurado que está intentándolo. «No estoy embarazada pero lo estoy buscando. Prometí darle un hermanito a Julen y se lo voy a dar», ha dicho en una intervención en «Espejo Público».

Tanto ella como su marido, José Roselló, han asegurado que «aunque todo el mundo tiene derecho a defenderse», no apoyan el informe que vincula la muerte del pequeño a las tareas realizadas por los equipos de rescate, en concreto a la piqueta utilizada por ls bomberos, como ya comentó el progenitor en la entrevista que concedió hace unas semanas a la revista «Semana».

«Estamos destrozados, intentando sobrevivir», ha dicho Roselló, que ha añadido:«Felices no vamos a poder ser nunca, pero amor y cariño no nos va a faltar». La madre del pequeño también ha manifestado su desesperación: »Lo primero que hago cuando me levanto es pensar en la rutina que tenía con mi hijo, y ya no la tengo, la verdad».

En la entrevista que concedió el padre del niño recientemente a la revista «Semana», fue crítico con la información que les ofrecieron durante los días en los que los equipos de rescate trataban de sacar al pequeño del pozo. También con la actitud de algunos políticos que, en palabras de Roselló, «vinieron a hacerse la foto».