¿Por qué se llama Blue Monday? La explicación del nombre del día más triste del año tiene mucho menos misterio del que crees

ABC

@abc_conocer Actualizado: 21/01/2019 02:48h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Aunque no lleva muchos años siendo conocido en España, ya todo el mundo sabe que el «Blue Monday» es el día más triste del año. Se da el tercer lunes de enero de cada año, y su origen, como todo, tiene una explicación.

El psicólogo británico Cliff Arnall quiso averiguar cuál era el día más deprimente del año. Fue en 2005 cuando este profesor de un centro adjunto de la Universidad de Cardiff realizó un estudio para averiguar cuál era el día más deprimente del año. Lo hizo a través de una ecuación: [W+(D-d)] x TQ/M x NA.

Aunque puede parecer complicada, aquí la explicación: La W equivale a «weather» (tiempo), D es «debt» (deudas de Navidad), d es «monthly salary» (sueldo), que se multiplica por el tiempo transcurrido desde las fiestas navideñas (T, «time since Christmas») y la frustración por no lograr los propósitos de Año Nuevo (Q, «time since failure of attempt to give something up» o tiempo desde que fallamos en algo que nos propusimos). Y esto dividido por la escasa motivación (M, «low motivational level») y la necesidad actuar (NA, «need to take action»).

Con esta fórmula, se lanzó a ponerle nombre al tercer lunes del mes de enero. Para ello escogió la palabra «blue», que además de color azul se utiliza también como sinónimo de triste, infeliz o deprimente y «monday», que es lunes.