Dos jóvenes detenidos por escribir sus nombres en la espalda de un rinoceronte en un zoo

El zoo de la ciudad francesa de La Palmyre ha denunciado el comportamiento de dos de sus visitantes del parque por escribir sus nombres en el lomo de un rinoceronte. Según el diario Le Figaro el departamento de dirección del zoológico calificó lo ocurrido como «un acto estúpido» y tildan a los responsables de «insconcientes» y «sinvergüenzas».

De una forma u otra, las imágenes del pobre rinoceronte han sido publicadas y difundidas en las redes sociales, despertando la furia de parte de los usuarios. En la imagen se puede apreciar la espalda del animal donde se distingue perfectamente los nombres de «Camille» y, por otro lado, el de «Julien».

El parque ha informado que el rinoceronte es hembra y tiene 35 años: «Alguien arañó, con la uña o con un pequeño pedazo de madera la capa de polvo, arena seca y piel muerta en la espalda del animal para escribir estos nombres. Ni siquiera estoy seguro de que el animal fuese consciente de eso. Los jóvenes de hoy no saben de nada y son unos ignorantes que no cuidan nada», comentó Pierre Caillé, el director del zoológico al diario.

A día de hoy, el bienestar del rinoceronte no se ve afectado y, de acuerdo a las declaraciones, la inscripción de los nombres se borró rápidamente con un cepillo de dientes.

Another example why zoos and circuses with animals should go. Imbeciles in a French Zoo in La Palmyre carved their names in the skin of a Rhino. Only in zoos a Rhino can be approached as if it was a domesticated animal. pic.twitter.com/GpFrGMuNkQ