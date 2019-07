Una jauría de perros mata a un hombre en Florida

Un hombre ha sido hallado muerto en Florida tras ser atacado por una jauría de perros. Según ha informado la CNN, el cuerpo fue encontrado con más de cien mordeduras.

Melvil Olds Jr, de 45 años, fue atacado por los animales el pasado jueves mientras caminaba por un área de bosque en Florida. Tomó un atajo para llegar a su vivienda en Lake Placid. Ese mismo día su cuerpo fue encontrado con cien mordeduras.

Autopsy determines man was likely killed by dog attack https://t.co/kXvPDBlgnVpic.twitter.com/e92Z9xachf