Incendia su casa cuando intentaba matar una araña

Peor el remedio que la enfermedad. Es lo que debió pensar un hombre de Fresno, en California, cuya historia ha dado la vuelta al mundo. Encontró una araña en casa de sus padres, de manera que procedió a matarla. Sin emabrgo, la forma que utilizó, un soplete, acabó provocando un incendio en la vivienda.

Tal como ha comunicado el departamento de Bomberos tras el suceso, todo quedó en un susto, pues el hombre logró salir de la vivienda y no hubo heridos. Fueron 29 los bomberos que tuvieron que desplazarse hasta la zona para sofocar el fuego.

