Quejarse de los precios cuando uno viaja es algo que se hace de manera habitual y casi inconsciente, pero Peter Lalor, un periodista australiano que estaba de viaje en Manchester, tiene más que razones para hacerlo después de recibir una cuenta de 55,000 libras (casi 61400 euros) por una cerveza.

Recibió este cargo exorbitante por una cerveza de la marca Deuchars IPA en el hotel Malmaison de Manchester. «Decidí que quería una cerveza de camino a casa y fuí al hotel a tomármela porque tengo amigos alojados en él», dice. «Cuando pagué, no tenía las gafas puestas, me las pusé porque noté algo raro». Cuando la camarera revisó la cuenta se dió cuenta de que había cobrado una cantidad desorbital.

See this beer? That is the most expensive beer in history.

I paid $99,983.64 for it in the Malmaison Hotel, Manchester the other night.

Seriously.



Contd. pic.twitter.com/Q54SoBB7wu