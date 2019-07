Un hombre escala sin cuerda el rascacielos más alto de Reino Unido

Un hombre ha escalado el rascacielos Shard, en Londres –el más alto de Reino Unido y uno de los más altos de Europa, de 310 metros–, sin ningún tipo de sujección.

Ha ocurrido a las cinco de la madrugada de este lunes ante la incrédula mirada de los viandantes. Según la Policía Metropolitana de Londres, el individuo no sufrió ningún daño a pesar de la temeridad. Tras llegar a la cima del edificio, habló con un grupo de policías, que decidieron dejarlo en libertad.

Someone is climbing up The Shard!!! 🤯 pic.twitter.com/4yWG0CZ6Rt