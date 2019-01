Un hombre que contrajo el sarampión en Tailandia contagia a tres personas más en Vizcaya Los afectados tienen entre 31 y 38 años y no estaban vacunados

Adrián Mateos

Adrián Mateos

@admateos Seguir San Sebastián Actualizado: 09/01/2019 18:45h

El Departamento vasco de Salud activó el pasado diciembre el protocolo para evitar la proliferación del sarampión tras detectar un caso en Vizcaya. A pesar de las medidas de prevención, el afectado, un varón de 40 años que contrajo el virus durante un viaje por Tailandia, ha contagiado a tres personas más. Según ha informado la Dirección de Salud Pública y Adicciones, los enfermos tienen entre 31 y 38 años y no estaban vacunados.

Desde el área de Salud aseveran que se han aplicados todas las medidas de aislamiento posibles para evitar nuevos contagios, aunque hacen hincapié en la facilidad con la que se transmite el virus. Por esta razón mantienen activado el protocolo de detección de potenciales contactos.

Desde el año 2012 hasta el 2018 no se había registrado en el País Vasco ningún caso de sarampión, una enfermedad que, lejos de desaparecer, arrecia en toda Europa, según el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC). Solo en la Comunidad Autónoma vasca se confirmaron seis casos el año pasado, la gran mayoría de ellos en Vizcaya. El Departamento de Salud subraya que todos los afectados se contagiaron durante viajes a zonas epidémicas.

Por otro lado, destaca que todas las personas que no han pasado la enfermedad o que no están adecuada inmunizadas son susceptibles de contraerla si no están vacunadas. «Es preciso recalcar, una vez más, tanto la relevancia de la vacunación para prevenir enfermedades infecciones graves y que pueden tener consecuencias en ocasiones mortales así como la seguridad actual de las vacunas», destaca.