El Gobierno chino ordena frenar la edición genética en humanos tras las protestas por los bebés modificados

El Gobierno chino ha ordenado este jueves el cese temporal de las actividades de investigación involucradas en la edición de genes humanos, después de que el científico chino He Jiankui anunciara este lunes que modificado genéticamente con la técnica CRISPR-Cas9 a dos bebés gemelos para inmunizarlos del VIH.

Su anuncio, que no ha sido verificado aún por ningún organismo oficial ni a nivel nacional ni internacional, ha provocado las críticas de sus colegas investigadores sobre la ética y la seguridad de su investigación.

«La naturaleza de este incidente es extremadamente desagradable, y se ha ordenado a los organismos relevantes que detengan temporalmente las actividades de investigación científica del personal relevante», ha señalado la agencia estatal de noticias Xinhua, citando al Ministerio de Salud, al Ministerio de Ciencia y Tecnología y a la Asociación China para la Ciencia y la Tecnología.

Los organizadores de la conferencia en la que He Jiankui afirmó haber editado los genes también condenaron el trabajo, calificándolo de «profundamente perturbador» e «irresponsable». «Incluso si se verifican las modificaciones, el procedimiento fue irresponsable y no se ajustó a las normas internacionales», concluyó el comité organizador del evento en un comunicado, en el que reclamaron una evaluación independiente de la actuación de He Jiankui.

Los científicos chinos también han condenado el trabajo y la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur, donde se encuentra de excedencia de su cargo como profesor asociado, ha anunciado que va a poner en marcha una investigación.