TRIBUNA Empleadas del hogar: ¿Son como de la familia? Liliana Marcos, especialista en políticas públicas y desigualdad de Oxfam Intermón, desgrana los datos del último informe sobre este sector que aglutina a 630.000 personas en España

Noticias relacionadas El empleo del hogar en España equivaldría al 2,8% del PIB si estuviera remunerado por ley

Si el empleo del hogar estuviera legalmente remunerado, equivaldría al 2,8 del PIB. En vez de eso, 630.000 personas, en su inmensa mayoría mujeres, se ven abocadas a la precariedad y a la pobreza propias de la informalidad: nada menos que 1 de cada 3 hogares dependientes total o en parte del sector doméstico viven por debajo del umbral de la pobreza.

Para los que lo de los umbrales no les diga mucho; esto implica que la imposibilidad de pagar la hipoteca o el alquiler se duplica en las empleadas del hogar en relación al resto de la población asalariada. A la pregunta «¿motivo principal para no ir al médico?», un 16,2% de las familias de trabajadoras del hogar contesta «no me lo puedo

