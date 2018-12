Emotiva carta de una mujer a punto de ser estrangulada a su salvador: «Apareció un ángel al que debo la vida» La víctima del suceso ocurrido el pasado siete de diciembre en el parque Isabel la Católica de Gijón ha agradecido su intervención al ciclista que la salvó de la muerte

El Comercio

Actualizado: 15/12/2018 12:49h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ocurrió poco antes de las 10 de la noche del pasado viernes. Una chica que caminaba sola por el paso subterráneo del puente del Piles, que comunica el Muro con el parque de Isabel la Católica y el 'kilometrín' en Gijón, fue abordada por un individuo al que no conocía. La intentó estrangular y a punto estuvo de conseguirlo de no ser por la rápida intervención de un hombre que justo en ese momento transitaba en bicicleta por el mismo lugar.

La víctima de este suceso, Ana Fernández Prieto, ha dedicado esta carta al que llama 'Mi Ángel de la Guarda'. Esta es la misiva completa:

«Felipe. Mi Ángel de la Guarda.

Hacia las nueve y media, volvía a casa, después de caminar por el muro de San Lorenzo.

Saliendo del pasadizo inferior de la rotonda del puente del Piles a la avenida de Castilla, un desconocido se abalanzó sobre mí por la espalda, estrangulándome con su brazo.

No me habló, no me pidió dinero. No le vi la cara. Solo trataba de asfixiarme...»

Sigue leyendo la carta completa en El Comercio.