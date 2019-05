La situación se repite en la carretera de cualquier país. Es el conocido como «efecto mirón». Un accidente genera un atasco kilométrico de coches por la reducción de los carriles disponibles y por los múltiples conductores que frenan para curiosear las secuelas del siniestro, llegando a desviar su atención del volante. «En ocasiones retirar la vista de la conducción y dirigirla para ver un accidente es una situación muy habitual que puede generar en otro accidente», explica la Dirección General de Tráfico (DGT) que, además, advierte del perjuicio que se ocasiona a los profesionales sanitarios en ambulancias para el transporte de las posibles víctimas.

Un vídeo se ha hecho viral en Alemania al mostrar cómo un policía intenta luchar contra los vouyeaurs o mirones que se dedican a hacer fotos de un accidente mortal ocurrido en una carretera germana.

'Do you want to see dead people? Come with me.'



This German police officer is being called a hero for shaming drivers who filmed the scene of a fatal Autobahn crash. pic.twitter.com/CNvM7TIPM5