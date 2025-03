Los docentes denuncian que Celaá carece de un plan para la vuelta al cole

Ayer se reunió el Ministerio de Educación con los docentes después de continuados reclamos para que este sector sea tenido en cuenta en las decisiones sobre el final de curso y la vuelta al cole en el marco de la pandemia que sufre España .

La reunión fue presidida por el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, y en ella participaron el sindicato de profesores ANPE, Comisiones Obreras y CSIF, entre otros. La conclusión del encuentro fue que no hay conclusión. «Si hay que reducir ratios, ampliar plantillas...habrá que contar con una memoria económica que hemos pedido pero ni siquiera se habló de ella, como si no existiera», lamentó Mario Gutiérrez , presidente de Educación del CSIF. En la misma línea opinó Ramón Izquierdo, secretario de acción sindical de ANPE: «No se ha dado ninguna pista de cómo se van a hacer las cosas, no han avanzado nada, parece que no tienen un plan». «No hay nada. Van a salto de mata», remató Gutiérrez.

Enfermera escolar

Tanto ANPE como CSIF pidieron test masivos en las aulas, refuerzos para la reducción de ratios y material de protección para los centros. «Le transmitimos a Tiana que deben ser las administraciones y no los centros las que provean de mascarillas (ahora obligatorias) y geles hidroalcohólicos porque parece que hay algunas comunidades que no están por la labor de proporcionarlas», apuntó Izquierdo que también reclamó la figura de la enfermera escolar. «Solo existe donde hay alumnado con alguna patología crónica. Creemos que debe extenderse para atender a los estuddiantes en la detección temprana del virus o en la atención sanitaria urgente», añadió el representante de ANPE.

Los participantes reclamaron también mayor participación ya que no se los convocó desde que se decretó el estado de alarma. «Mostramos nuestros disgusto con que no se convoquen las mesas sectoriales, que no se contara en la negociación con los sindicatos... Nos enteramos de todo por la prensa », lamentó Gutiérrez. «No hemos tenido una sola reunión», añadió Izquierdo. «Le hemos manifestado al ministerio que las organizaciones sindicales representativas del profesorado no podíamos seguir estando al margen de las decisiones», agregó Paco García , secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO.

El ministerio respondió invitándolos a colaborar en el documento que está elaborando con las comunidades en el marco del grupo de trabajo creado el pasado jueves en la Conferencia Sectorial de Educación para abordar la apertura de las aulas.