Un diario germano asegura que «a los alemanes ya no les gusta España»

Rosalía Sánchez

«A los alemanes ya no les gusta España». Con este titular abría su web este viernes el diario alemán Frankfurter Allgemeine, basándose en datos de turismo que señalan que, a pesar de que este verano Alemania está batiendo récord de reservas, los destinos españoles marcan descensos de forma generalizada. El tradicionalmente destino más para el turista alemán, España, no se beneficia según este artículo del momento boyante que disfruta el sector y el principal motivo es que se ha vuelto demasiado caro.

«Las cifras de reservas para España están en niveles claramente por debajo del año pasado y esto está directamente relacionado con la política de precios de los hoteleros en destino», habría explicado Norbert Fiebig, presidente de la Asociación Alemana de Viajes (DRV) durante una reunión del gremio celebrada en Calabria, Italia. En este foro, según informa el redactor de la sección de economía de Frankfurter Allgemeine, Timo Kotowski, habría sido ampliamente comentado que los operadores de alojamientos de Mallorca, Tenerife y otras ciudades de costa, se han orientado por las reservas de años anteriores, cuando destinos como Egipto o Turquía no eran operativos, y han aumentado los precios tomando como regular una situación que era en realidad excepcional. A principios de esta semana, el operador Alltours, con sede en Düsseldorf, habría comunicado que ha vendido hasta ahora un 7% menos de paquetes a España que el año anterior. La temporada no puede considerarse cerrada hasta octubre, pero destacadas informaciones como esta, en la que se subraya la carestía del destino español en comparación con otros mediterráneos, no van a ayudar precisamente a remontar las ventas en el último momento.

En general, el sector alemán ha vendido bastante más que en 2017. Según la empresa de investigación de mercado GfK, las agencias alemanas registraban a final de septiembre un aumento del 4% y el crecimiento en la venta por internet es todavía mayor. En total, calcula que los alemanes gastarán este año en vacaciones unos 2.000 millones de euros más que el anterior, cuando el mercado alemán facturó unos 34.000 millones. «El crecimiento lo está impulsando la mayor demanda, no los precios más altos», insiste Fiebig. Turquía y Egipto están alcanzando ya los niveles de años anteriores a la crisis. En el caso de Turquía, el aumento de reservas rozaría el 60%, mientras que Grecia anota también un aumento de alrededor del 20%. Ni siquiera en invierno, cuando Canarias venía siendo el destino preferido de los alemanes, se puede contar con una continuidad según este artículo.

Alemania es el segundo origen de los turistas extranjeros que llegan a España, un 13,6% del total y unos 12 millones de personas, solo por detrás de Reino Unido (18%) y del turismo nacional (35%), pero los alemanes son los turistas que más gastan en España en promedio 101 euros por noche, y los que más noches pasan en nuestro país (9,2). El descenso de llegadas de alemanes es y na mala noticia para el sector y los mercados parecen haber empezado ya a reaccionar. De los cuatro valores turísticos que cotizan en el Ibex 35, tres de ellos se encuentran en mercado bajista, es decir, caen más de un 20% desde máximos anuales (Aena, IAG y Meliá Hotels). El único que se salva, con un retroceso del 14% es Amadeus. En mínimos del año, parecen conscientes de que el turismo en España no crece al ritmo de pasados ejercicios, más bien todo lo contrario.