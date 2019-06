Detienen a los padres de una bebé que murió con 96 fracturas en su cuerpo

Jason Paul Robin, de 24 años, y Katharine White, de 21, han sido arrestados y acusados de la muerte de su bebé, que nació prematuramente en julio de 2018.

Tras pasar unos días en la unidad de neonatos, Jazmine volvió a casa con sus padres. Poco después, sin embargo, fue llevada al hospital Children's Memorial Hermann en Houston, EE.UU., por un «traumatismo craneal claramente infligido», como han asegurado las autoridades.

En mayo de 2019, los fiscales recibieron el informe final de la autopsia y, un año después, Robin ha sido acusado de asesinato y White de omisión en la muerte de su hija.

Update: Suspect Jason Paul Robin was arrested last night. Suspect Katharine White was arrested this morning. Attached are their current booking photos. https://t.co/hVegdBXSjZpic.twitter.com/UYszeobuiF