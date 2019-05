Detenida una mujer por hacer carteles de la Virgen María con los colores de la bandera LGBT

Una mujer ha sido detenida en Plock (Polonia) por hacer carteles con la imagen de la Virgen Negra de Czestochowa, el icono de la Virgen María más venerado por los polacos, con la bandera del arcoíris, símbolo del colectivo LGBT, en su aureola.

El ministro del interior polaco, Joachim Brudziski, informó a través de su cuenta en Twitter de que una persona había sido arrestada por «profanar a la Virgen María de Czestochowa».

La mujer, de 51 años, había estado en el extranjero hasta este pasado lunes, momento en el que la policía se presentó en su domicilio.

Al registrar la vivienda se encontraron varias docenas de imágenes de la Virgen María con la aureola con los colores del arcoíris, detalló el ministro.

Jesteśmy w #Płock.u, bronimy ks proboszcza Tadeusza Łebkowskiego przed agresją #lgbt i #GW. W nocy doszło do kolejnej profanacji. Rozklejono w okolicy, w tym na toalecie toi-toi, wizerunek MB Częstochowskiej w aureolach z homotęczy.



Straszne!



Co na to @EpiskopatNews? pic.twitter.com/j6moCn2gZB